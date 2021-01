Olivese : la maison d'un conseiller municipal visée par des tirs de chevrotine

"Jusqu’où cela va t’il aller ? s'interroge , Jean-Luc Millo, maire d'Olivesi qui dans un communiqué revient sur les tirs de chevrotine qui ont touché cette nuit le domicile d'un conseiller municipal.



"L’habitation de Monsieur et Madame Bastianelli a fait l’objet de plusieurs tirs, occasionnant des dégâts matériels. C’est à son réveil ce matin que Francis Bastianelli s’est rendu compte que son domicile avait été visé par des tirs nocturnes. Au-delà de l’acte, consternant, lâche, inqualifiable et qui aurait pu avoir des conséquences humaines, je m’interroge sur les motivations du ou des auteurs. Une plainte a été déposée par les intéressés dans la journée à la Gendarmerie de Pitretu è Bichisgjà. Ces derniers temps, et je le précise d’emblée, sans qu’aucun lien ne puisse être établi avec les faits de la nuit précédente, ce sont des animaux (des cochons pour être précis) qui ont été abattus.

Des animaux, une habitation, jusqu’où cela va t’il aller ?

J’en appelle à la raison, à l’apaisement car tout doit être fait pour préserver une vie sereine pour l’ensemble des administrés.

Au nom du Conseil Municipal et en mon nom personnel, j’apporte à notre ami Francis Bastianelli, Conseiller Municipal, ainsi qu’à son épouse Françoise, notre soutien amical et les assurent de notre entière solidarité."