Oletta : une journée d’inaugurations sous le signe de l’émotion, de l’engagement et du patrimoine

La cérémonie, présidée par le maire Jean-Pierre Leccia, a débuté par l’inauguration du nouveau plateau sportif baptisé « Christophe Saliceti », en hommage à un jeune du village disparu à l’âge de 14 ans. Ses proches, présents lors de cet hommage empreint d’émotion et de compassion, ont été étroitement associés à l’événement. Cette infrastructure, pensée pour favoriser la pratique du sport pour tous, illustre la volonté de la municipalité de renforcer les équipements de proximité. Après le traditionnel ruban coupé, les enfants se sont rapidement approprié le terrain avec un enthousiasme manifeste.





Sécurité civile : deux véhicules financés par le Fonds Vert

La délégation s’est ensuite rendue au nouveau local de la réserve communale de sécurité civile d’Oletta–Poggio d’Oletta afin d’en couper le ruban inaugural. Deux nouveaux véhicules d’intervention ont été officiellement réceptionnés à cette occasion. Placés sous la responsabilité de Jean Canu, ces engins, ont été financés à 80 % par le Fonds Vert, avec le soutien de l’État. Des démonstrations de secourisme, d’intervention contre les départs de feu et d’usage de drones ont captivé l’assistance et les autorités présentes. Par son degré d’équipement et effectif, cette RCSC affirme son leadership en Haute-Corse.





Patrimoine restauré : valorisation de l’histoire locale

La visite s’est poursuivie par la découverte de plusieurs éléments du petit patrimoine communal, dont un lavoir récemment restauré avec soin. Ces travaux s’inscrivent dans une démarche de préservation de l’identité culturelle et historique du village, tout en contribuant à renforcer son attractivité touristique.





Une cérémonie chaleureuse et fédératrice

La matinée s’est achevée dans une ambiance conviviale autour d’un apéritif dînatoire servi à la salle des fêtes. Plusieurs allocutions ont été prononcées, saluant l’engagement de la municipalité et de ses partenaires dans ces projets structurants, tournés vers l’avenir de la commune



Plusieurs personnalités ont honoré l’événement de leur présence, parmi lesquelles Michel Prosic, préfet de la Haute-Corse, Yoann Toubhans, sous-préfet de Calvi et du Nebbiu, Juliette Ponzevera, conseillère à l’Assemblée de Corse représentant le président du Conseil exécutif et la présidente de l’Assemblée, Antoine Vincenti, maire de Poghju d’Oletta, le Lcl Marien Setti, représentant la direction et gouvernance du SIS 2B, le Ltn Christophe Lucchini, chef du centre de secours de Saint-Florent, La Major Ramnoux, commandant la gendarmerie de Saint-Florent, ainsi que de nombreux élus locaux.