La rédaction le Samedi 30 Août 2025 à 13:53

Un feu de végétation s’est déclaré ce samedi vers 12 h 45 sur la commune d’Oletta, à proximité de l’établissement Leclerc.



Oletta : l'incendie a parcouru 50 hectares de végétation
Environ 2 hectares sont déjà parcourus par les flammes et des habitations sont menacées.
Le dispositif de lutte mobilise actuellement 70 sapeurs-pompiers ainsi que la réserve communale de sécurité civile d’Oletta.

Des moyens aériens sont engagés : deux Canadair et un hélicoptère bombardier d’eau lourd sont en transit vers la zone.

  Vers 17 heures, le feu attisé par un vent d’ouest avec des rafales de près de 70 km/h a parcouru près de 50 hectares de végétation.
Les sapeurs-pompiers du SDIS 2B sont actuellement fortement mobilisés pour contenir et maîtriser le feu. À ce stade, près d’une centaine de personnels et près d’une trentaine d’engins de lutte contre les incendies dont 2 moyens aériens ont été déployés.
Aucune victime n’est à déplorer. Aucune des 60 habitations menacées n’a été touchée.
La circulation est actuellement déviée aux Ronds-points du Leclerc et du Pont de fer.




