Officiers grévistes de La Méridionale : "notre seul tort serait-il d’avoir un actionnaire parisien ne faisant pas partie d’une oligarchie insulaire ?"

"Tout d’abord, concernant la DSP transitoire actuelle (10/2019-12/2020), il n’est plus supportable pour nous d’entendre les Élus de la majorité ainsi que les dirigeants de Corsica Linea se vanter des qualités et de la performance du service actuel lorsque l’on sait que le cahier des charges n’est plus respecté depuis le 3ème jour de sa mise en œuvre ! Comment le Lot 2 (Port de Bastia) n’a-t-il pas été rendu infructueux en Juin 2019 alors qu’aucune offre ne présentait conjointement les deux seuls navires conçus sur mesure pour Bastia (Pascal Paoli et Piana) ? Penser que le Vizzavona puisse assurer un service à l’année sur Bastia relève d’une profonde méconnaissance ou de négligences techniques sur cet appel d’offre.



Pour preuves :

Ce navire mesurant plus de 180m, aucun pilote du port n’accepterait de le rentrer par plus de 15 nœuds de vent établi car il est trop long pour tourner sans danger dans le port. Il ferait ainsi des ronds dans l’eau pendant des heures ou des jours...

Le cahier des charges ne concernant que le fret, ce navire n’a pas de pont dédié aux voitures passagers. Par conséquent il respecte le métrage sur le papier, mais dès la première voiture passager embarquée, sa capacité fret diminue. En comparaison le Piana peut charger plus de 200 voitures sans entamer le métrage fret...





Sa vitesse maximale autour de 21 nœuds le limite également à ne respecter l’horaire que dans les meilleures conditions. En effet, après une avarie sur l’un de ses quatre moteurs, le Vizzavona a dû être repositionné sur Ajaccio et remplacé par le Paglia Orba (qui avait été retiré de Bastia en 2002 car n’étant plus assez performant pour cette ligne...). Puis avec les arrêts techniques de leurs autres navires, la flotte a dû quasi intégralement être repositionnée et des escales en Balagne annulées (le cahier des charges prévoyait pourtant aucune annulation en cas d’arrêt technique). Il y a donc eu plusieurs substitutions de navires, qui n’étaient pourtant pas possible dans le cahier des charges !





En comparaison le Piana, dépassant les 24 nœuds, peut assurer la ligne de Bastia sur 3, voir 2 moteurs par beau temps.

Le Vizzavona ne pourra pas non plus, par son manque de vitesse, effectuer les arrivées anticipées à 6 heures en saison, demandées les 3 dernières années par l’OTC pour éviter les encombrements en ville et livrer les magasins corses au plus tôt. Chose que La Méridionale s’est toujours efforcée de faire malgré les surcoûts en combustible.