Office hydraulique de la Corse : le personnel remonté après l'agression d'un agent

"Jusque-là l'agent qui est dévolu à ce secteur va vivre dans la crainte de rencontrer l'homme qui l'a menacé. Cela va être intenable" soulignait Pierre-Louis Orsini, du STC, auquel la direction de l'office a demandé de déposer plainte dès lundi matin. "C'est ce qui nous a incité, tous syndicats confondus, à mener cette action" ajoutait-il en précisant que c'était à sa demande puisqu'il supervise le secteur de Poggio-Mezzana, après l'appel de l'agent, que l'intervention devait avoir lieu. "Quand il est arrivé sur les lieux - c'est une voie étroite sur l'ancienne ligne des chemins de fer qui dessert villas et camping - il s'est arrêté à la hauteur de l'élu qui avait informe l'Office de la fuite ainsi que de la boulangère qui se trouvait au même endroit. Dans la minute est arrivé un 4X4 klaxon bloqué au volant duquel un homme a demandé, en termes peu amènes, de lui céder le passage" rappelle Pierre-Louis Orsini.



La suite ?

"L'homme est sorti de son véhicule a plaqué l'agent contre sa voiture pour ensuite se diriger vers son 4X4, revenir avec un fusil de chasse et braquer l'employé de l'office en lui iançant "maintenant tu vas sortir" . L'agent comme bien l'on pense, a eu très peur. "J'ai une femme et des gosses" a t-il crié à l'homme armé." Celui est alors remonté dans sa voiture non sans lancer un "je reviens" à l'agent".



"Il ne l'a jamais fait. Les témoins ont appelé aussitôt la gendarmerie. Plainte a été déposée. L'homme, selon les gendarmes, avec lesquels je me suis entretenu, a reconnu les faits" .

"Et c'est parce qu'il était en battue et qu'il avait peur de perdre ses chiens de chasse, qui coûtent très chers, qu'il était aussi pressé et remonté de la sorte" expliquait sans trop bien comprendre cette attitude Pierre-Louis Orsini qui, comme les 2 autres représentants syndicaux et le personnel de l'Office Hydraulique condamnent ce genre de comportements envers les agents du service public et appellent les pouvoirs publics à prendre conscience de la situation vécue par les agents sur le terrain.