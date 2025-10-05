CorseNetInfos
Octobre rose : la marche A Bastiaccia reportée


La rédaction le Dimanche 5 Octobre 2025 à 10:21

En raison des mauvaises conditions atmosphériques et notamment des violentes rafales de vent qui affectent Bastia, la marche À Bastiaccia sui rallie tous les ans plusieurs centaines de personnes et qui était prévue, dans le cadre « d’Octobre rose », ce dimanche, matin au départ de la place Saint-Nicolas de Bastia a été reportée à une date ultérieure.







