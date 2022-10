Octobre Rose : 3 Tiktokeurs bastiais sur les routes pour récolter des fonds. Aidez-les

Ils sont frères : Laurent, 46 ans, Xavier et Antony, les jumeaux, 37 ans. Nos trois bastiais se sont élancés ce jeudi midi de la place Saint-Nicolas pour ce tour de Corse en stop mais pour une bonne cause : récolter des fonds pour la recherche contre le cancer. Ce tour sera relayé très souvent en live sur Tik Tok. « On veut montrer que les réseaux sociaux peuvent être un bon moyen pour accompagner une bonne cause » explique Laurent. « Étant en période d’Octobre Rose, on a fait le choix de récolter des fonds pour La Ligue Contre le Cancer, en incitant la population à faire des dons via des messages auprès des personnes rencontrées mais également en diffusant des vidéos tout au long du parcours sur notre compte TikTok dédié #CORSICAEXPRESS 2k22 ».





C’est en parcourant Tik Tok qu’Elodie Calendini du Centre Régional de Coordination du Dépistage des Cancers en Corse (CRCDC-CORSE) à Bastia a eu l’idée de les contacter. « Je leur ai demandé s’ils voulaient bien ajouter à leur défi une touche de sensibilisation au dépistage du cancer du sein, en rappelant aux femmes l’importance d’un dépistage précoce et les avantages du dépistage organisé » explique Elodie. « Tous les deux ans, les femmes de 50 à 74 ans sont invitées par le Crcdc Corse à passer une mammographie complétée par un examen clinique pris en charge à 100% par l'Assurance Maladie dont l’objectif est de déceler la présence d’un cancer précoce.

La plus-value du dépistage organisé tient au fait qu’il offre une double lecture gratuite des clichés par un second radiologue, deuxième avis qui permet de détecter entre 8 à 10% de cancer chaque année. Dépisté tôt, c’est un cancer de bon pronostic dont le taux de survie est excellent, près de 90%. Malheureusement les chiffres sont mauvais en Corse, les femmes rechignent au dépistage qui pourtant sauvent des vies. D’où ces opérations que l’on monte pour booster la sensibilisation ».





Parallèlement une action du Crcdc a eu lieu ce jeudi matin au lycée Fred-Scamaroni à Bastia. « Cette journée était consacrée à la sensibilisation aux dépistages organisés et une vente de roses en papier créées par les élèves de la section ASSP, premières, secondes et Terminales, ainsi que les deuxièmes année CAP ATMFC, ainsi que de canistrelli » indique Elodie Calendini. Tous les fonds récoltés seront reversés à A Squadra Rosula Bastiaccia, marche Rose du 9 octobre prochain à Bastia. Une belle réussite, une belle mobilisation de la jeunesse»s et





Pour en revenir aux 3 auto-stoppeurs, n’hésitez pas à les rejoindre sur Tik Tok et sur la route. Ce midi après une attente d’un bon quart d’heure, un 4X4 les a pris à bord, et les a rapprochés de Calvi. Ce jeudi soir ils dormiront dans la cité balanine pour reprendre la route pour Ajaccio vendredi.

Retour prévu à Bastia dans 4 jours, avec ils l’espèrent de nombreux dons.





Soulignons que nos trois frères, ont pu relever le défi grâce à deux sponsors : Sylvain de Lav’Auto Pardo à Borgo et The positive influence de Nicolas, coach en bien-être.



Infos plus

#CORSICAEXPRESS 2K22 #

Vous pouvez faire un don en cliquant sur le lien disponible dans la Bio du compte TikTok #CORSICAEXPRESS 2K22,

Une icône sera placée sur chaque vidéo live permettant ainsi de faire un don,

- Ou remettre directement un chèque à A Squadra Corsica Express à l’ordre de La Ligue Contre le Cancer