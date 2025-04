Obsèques du Pape François : Le président de l’Exécutif, Gilles Simeoni, se rendra à Rome pour les funérailles

Selon nos informations, le président de l’Exécutif corse, Gilles Simeoni, assistera aux obsèques du Pape François qui se dérouleront samedi matin, à partir de 10 heures, dans la basilique Santa Maria Maggiore qui abrite l’icône vénérée de la Salus populi romani, représentant la Vierge Marie comme protectrice du peuple romain. L’annonce a été faite en ouverture de la session de l’assemblée de Corse, jeudi matin, qu’un représentant de l’Assemblée de Corse serait présent, sans autre précision. « Il est normal que nous soyons présents pour porter l’hommage public de la reconnaissance et de l’amour de la Corse et du peuple Corse pour ce pape. Il a beaucoup parlé de religiosité populaire. Je suis très attaché au fait qu’il faut détacher le fait public de la religion, mais la laïcité, ce n’est pas la guerre contre les religions. Aujourd’hui, les catholiques ont perdu leur berger, mais c’est le monde entier, au-delà des religions, qui a perdu une figure extraordinaire. Ce sera le sens de notre présence aux obsèques du pape François ». C’est donc, finalement, le président de l’Exécutif, en personne, qui s’y rend.



Une figure exceptionnelle

Gilles Simeoni a profité de l’occasion pour rendre, in lingua nustrale, un vibrant hommage à ce pape qui a consacré à la Corse son dernier voyage officiel hors d’Italie. « Nous ne pouvions pas initier cette session sans avoir une pensée commune pour ce pape qui s’en est allé en paix. Il a eu une vie de communion, de sacrifice, mais aussi de richesse morale, intellectuelle et religieuse. Ce pape, qui a fait son ultime voyage en Corse, a voulu être enterré dans la nef latérale de la basilique, dans la Chapelle Paolina, alors que nous fêtons le 300e anniversaire de Pascal Paoli. C’est peut-être le dernier clin d’œil qu’il a voulu nous faire ! », précise-t-il avec humour. Il revient sur cette visite extraordinaire en Corse, la première d’un Souverain pontife, alors que le pape François était déjà très fatigué. « Le 15 décembre, il a voulu être disponible pour tout le monde, répondant à tous et à toutes, embrassant tout le monde et donnant la bénédiction aux enfants, mais on voyait bien qu’il était fatigué. Quand je l’ai rencontré d’abord avec la présidente de l’assemblée de Corse, ensuite en tête-à-tête le soir, j’ai vu un homme marqué par la maladie et très fatigué, mais il avait ce regard, ce sourire et cette grande intelligence qui nous ont marqué à tous ». Et de conclure : « C’était un homme avec ses erreurs, ses faiblesses et ses imperfections, mais il était d’abord le pape des pauvres, des exclus, des gens qui souffrent, le pape des migrants et de tous ceux qui n’ont rien. C’était le pape des peuples martyrisés. C’était aussi le pape de la Virgina Maria, a Madre Universale, et de la Mère nature. Il a été l’un des premiers papes à mettre l’écologie au cœur de ses réflexions. Il était le pape de l’exigence, de la tolérance, de l’humilité, de la fraternité entre les hommes et les peuples ».



N.M.