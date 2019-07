Nuits de la Guitare : Kendji Girac, la star de la gypsie pop, ce soir à Patrimoniu

Tiago. Pour oublier. Que Dieu me pardonne… Depuis sa victoire à The Voice en 2014 et son premier tube Color Gitano, le phénomène Kendji Girac déferle sur la France. Impossible d’ouvrir une radio sans tomber sur un de ses titres. Chacun de ses trois albums s’envolent en tête des ventes. Sa tournée nationale, la troisième de sa courte carrière, est un succès incroyable. La caravane de son Amigo Tour déplace les foules : près d’un million de spectateurs en plus de 180 concerts. Celui qui est devenu, en à peine cinq ans, la star de la gypsie pop sera ce soir sur la scène du théâtre de verdure à Patrimoniu pour un concert qui s’annonce comme un grand moment de musique et de fête. « C’est en live que je suis le plus heureux. Transmettre de la joie au public et la voir dans ses yeux, c’est ce que j’aime le plus au monde ! », ne cesse-t-il de proclamer, sa guitare à la main. « Voir les gens heureux et qu’ils oublient tout pour s’amuser le temps d’un concert, c’est tout simplement le bonheur ! ». Du bonheur garanti ce soir pour les milliers de fans attendus.