Novella - Début d’incendie sur la motrice d’un train en transit
La rédaction le Mardi 2 Juin 2026 à 19:38
Les sapeurs-pompiers de Ponte-Leccia sont intervenus ce mardi vers 16h20 sur la commune de Novella pour un début d’incendie ayant affecté la motrice d’un train en transit, vide de passagers. Le sinistre s'est déclaré dans le compartiment moteur de l'engin ferroviaire. Grâce à leur intervention rapide, les secours ont pu limiter la propagation des flammes et procéder à l'extinction complète du foyer. Un moyen de la Sécurité civile, présent sur les lieux, a également participé aux opérations. L'incident n'a fait aucune victime. Les circonstances précises de ce départ de feu restent à déterminer.