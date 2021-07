Nouvelles mesures anti-Covid en Balagne : les socioprofessionnels « entendus »

Le pass sanitaire, généralisé dès le 1er août dans les cafés, restaurants et centres commerciaux nationaux, fera dans les prochains jours l’objet d’une expérimentation dans plusieurs établissements de Calvi, Ile-Rousse et Saint-Florent. Pour Bernard Giudicelli, c’est plutôt une bonne nouvelle : « Si on arrive à le mettre en test dans certains établissements, sur la base du volontariat, cela nous permettrait d’essuyer les plâtres ». Car « de nombreuses questions », notamment en termes d’organisation vont se poser. Quand demander le pass aux clients ? Comment le mettre en place concrètement ? Autant de points qu’il faudra éclaircir pour le président de l’Umih.



De même, l’obligation du port du masque en extérieur dans certaines zones des trois communes concernées est « une bonne mesure » pour Bernard Giudicelli. « C’est très efficace. Avoir des mesures d’extension des gestes barrières avec un renforcement des moyens de tests me semble aller dans le bon sens » note t-il. Autre mesure plutôt bien accueillie, l’autorisation de fermeture décalée à minuit au lieu de 23 heures. « Ce n’est pas un allègement, c’est une adaptation » indique le président de l’Umih. « Plus on va diluer dans le temps la fréquentation, moins on aura de contaminations ».