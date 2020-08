Nouvelle campagne de dépistage gratuit de la Covid-19 en Balagne

Dans le cadre du plan estival de lutte contre l’épidémie de Covid-19, l’ARS de Corse mène plusieurs actions proactives et propose des dépistages gratuits et facilités (pris en charge à 100% par l'Assurance maladie) dans les lieux d’arrivées et de séjours touristiques.

La participation de la population au dépistage permet d’évaluer le niveau de circulation du virus sur le territoire, de repérer le cas échéant des cas positifs, de déclencher la recherche de personnes contacts de ces cas positifs, de les alerter afin de mieux les protéger et ainsi de casser les chaînes de transmission du virus.

L’ARS encourage ainsi fortement la population locale ou touristique à participer à ces opérations de dépistage gratuit. Il s’agit de contribuer à l’effort collectif pour contenir la propagation du virus dans les territoires concernés.





Après le succès des opérations précédentes, la prochaine opération aura lieu à Calvi, L’île- Rousse et le territoire des Communauté de Communes Calvi-Balagne et Isula-Balagne du 17 au 19 août.

Le centre hospitalier de Calvi-Balagne, partie prenante, apportera son appui au dispositif global de la campagne de dépistage.





Comment bénéficier de ce dépistage gratuit ?

Afin d’organiser au mieux les prélèvements et éviter de longues files d’attente, une prise de rendez-vous préalable est nécessaire. Pour cela, les équipes de l’ARS seront présentes le lundi 17 août au Super U de Calvi de 10 à 13 heures et à l'hyper Leclerc de L'ïle-Rousse de 16 à 19 heures. Pour s’inscrire, la carte vitale ou le numéro de sécurité sociale sera demandée.





Les tests ne sont pas effectués sur les stands lors des inscriptions. Le lieu et l’horaire du rendez-vous seront donnés par l’équipe de l’ARS pour réaliser le test en drive (voiture ou à pied) le 19 août.

L’ARS de Corse poursuivra son « tour de Corse » des campagnes de dépistage gratuit de la Covid-19 dans les semaines à venir. Prochaine étape, la plaine orientale.