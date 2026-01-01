Nouvelle année : comment tenir votre résolution de faire du sport ? Les conseils des coachs corses

Après avoir pris un dernier bout de foie gras et mangé une dernière part de galette des rois, c’est décidé : l’année 2026 sera pour vous une année sportive. Votre cousin vous a convaincu de faire un trail avec lui, ou vous avez tout simplement envie de vous sentir mieux dans votre corps et dans vos vêtements.



Pour les coachs sportifs, comme Tamara Tomasini, le mois de janvier est un peu le moment fort de l’année : « Il y a janvier, septembre et puis avant l’été ». Si les ouvertures de salles de sport se multiplient et attirent toujours plus de clients, le coaching privé est aussi en plein développement sur l’île, indique la coach bastiaise : « Il y a plusieurs facteurs : une prise de conscience depuis la Covid sur l’importance du bien-être, et le coach force à être assidu puisque l’on rémunère la personne. Ça permet d’être plus régulier. Et comme la demande est plus importante, tout comme le nombre de coachs, les tarifs ont baissé. Il y a des systèmes d’abonnement. Cela peut aller d’une dizaine d’euros pour un petit groupe à 50 euros la séance pour du travail et des programmations plus spécifiques ».

Pour Tamara Tomasini, l’autre facteur du développement du coaching privé est à chercher dans la masse d’informations, pas toujours exactes, que l’on retrouve sur les réseaux sociaux : « Les personnes sont un peu perdues et souhaitent avoir un accompagnement de plus en plus personnalisé ».



Pour Corse Net Infos, la coach bastiaise vous distille quelques conseils pour tenir votre résolution sur la durée et ne pas abandonner au bout de quelques semaines, voire de quelques jours.



Règle n°1 : Trouver un sport qui vous plaît !

Cela paraît logique quand on y pense, mais pratiquer une activité sportive qui vous plaît est à la base de tout : « Ça peut être ce que l’on aimait petit. On n’est pas obligé de faire le classique courir, faire des pompes. On peut reprendre le foot, la danse ou encore l’escalade. Ce qui nous anime. Si on aime être en groupe, on peut faire du crossfit. Si on est plus solitaire, du trail ou de la montagne ».

Beaucoup de clubs sportifs et de nombreuses disciplines proposent des entraînements pour les adultes, à des horaires adaptés.



Règle n°2 : Ne pas se fixer de date butoir pour tenir votre objectif

Vous avez décidé de perdre 5, 10 ou 15 kilos avant l’été ? Ne vous mettez pas la pression, fait savoir la coach sportive : « L’erreur est dans la date butoir. Notre corps est le chef d’orchestre. Si on cherche à faire du sport à outrance, on va tenir seulement quelques mois. Mon conseil est d’y aller petit à petit, ne pas se fixer d’objectif de temps. Peut-être un an pour perdre ses kilos, mais ce sera un objectif durable. Si je fais du sport sept fois par semaine et que l’on se dit que l’on ne va pas tenir, c’est que c’est trop. Il vaut mieux rajouter des séances au fur et à mesure ». La clef est de trouver un juste milieu.



Règle n°3 : Trop de sport ne sert à rien !

On vous voit venir : vous étiez dispensé de sport au collège et vous avez arrêté la danse ou le foot à 18 ans. Désolé de vous le dire, mais passé 30 ans, sauf exception, vous pouvez faire une croix sur une future carrière de sportif professionnel. Rien ne sert de se lancer dans une course d’une heure et demie sur un tapis pour perdre des calories : vous ne préparez pas les JO ! « Dans l’inconscient collectif, pour perdre du poids, il y a le fameux “il faut faire 45 minutes pour commencer à perdre du poids”. Alors que 10 minutes de corde à sauter intense, vous allez brûler tout autant. Et puis si vous n’aimez pas courir, il y a d’autres disciplines », indique Tamara Tomasini, qui préconise même des petites séances et de bouger un peu plus dans la journée : « Le principal, quand on part de zéro, c’est de bouger. On a une vie plutôt sédentaire. Peut-être aller au travail à pied, marcher avec son grand-père ou sa tante, le week-end monter en montagne. Ça peut être une petite séance de renforcement musculaire, de cardio. Du coup, on passe de rien du tout à de l’activité. On va brûler des calories sans s’en rendre compte. Ça peut être marcher quand on est au téléphone ».



Règle n°4 : Ne pas transformer le sport en corvée

Votre résolution de faire du sport ne doit pas devenir une corvée. La coach bastiaise parle de « limiter les frictions ». Concrètement, se faciliter la tâche : « Je sors du travail, j’ai mon sac de sport en voiture et je n’ai pas à repasser à la maison. Avoir une salle à côté de chez soi, le budget aussi. Si on rajoute de la contrainte, ça va être une excuse pour rater une séance. C’est comme au travail : si tout est déjà prêt, on va y aller plus facilement ».

Maintenant, à vous de jouer !

