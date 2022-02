Nouvelle Clinisud d'Ajaccio : un établissement "connecté et durable" de 12 000 mètres carrés

Derrière le rond-point du Finosello, juste à côté du magasin Carrefour, les murs de la nouvelle Clinisud sortent de terre. Le futur bâtiment de 12 000 mètres carrés remplacera l’ancienne clinique, « sous-dimensionnée en termes de fonctionnalités et d’espace », selon son directeur Jean Canarelli.



Le nouveau projet se veut « structurant », pour une durée d’une cinquantaine d’années, mais aussi et surtout « connecté et durable » . Et cela a un coût, 50 millions d’euros. Un financement assuré à 90% par le Crédit Agricole et la Caisse d’Épargne, avec des aides complémentaires de la Banque Publique d’Investissement et de l’Agence Régionale de Santé, précise le docteur Canarelli.