EN IMAGES - Ajaccio : le nouvel hôpital livré en mai 2022

Avant même de pénétrer dans le chantier, Michel Filleul tient d’emblée à expliquer ces délais. Le chef de projet refait l’historique. « Nous avons signé le marché au 1er janvier 2014. Pendant les études, nous avons nettoyé le terrain qui était une grosse décharge automobile. Les vrais travaux ont débuté en 2015, pour 38 000 mètres carrés au départ. » Le projet a donc été retravaillé en cours de route, avec l’ajout, par exemple, d’un internat et d’une maison des familles. Puis la crise sanitaire s’est déclarée et a, elle aussi, retardé le chantier.



Aux plus impatients, Michel Filleul pourrait répondre que c’est le prix de la qualité. Cela fait 36 ans que cet architecte participe à la construction d’hôpitaux. Et celui-ci le rend particulièrement enthousiaste. « C’est le plus beau et le plus travaillé fonctionnellement », se félicite-t-il. Dès l’entrée, c’est l’impression d’espace et de modernité qui prédomine. L’odeur de peinture fraîche est encore présente dans le dédale de couloirs. Du mobilier est disposé çà et là, et des plastiques entourent les matériels. « Tout est neuf et dernier cri », commente le chef de projet. Comme le caisson hyperbare ou les négatoscopes numériques - des écrans lumineux pour l’examen des radiographies - qui équipent plusieurs salles. Pas de lits encore pour l’instant, sauf dans la chambre témoin. S’il se murmure qu’ils seront moins nombreux que dans la précédente structure, Michel Filleul se veut rassurant : « Il y aura bien plus de lits dans le nouvel hôpital ». Il n'a cependant pas été possible, pour l'heure, d'avoir des chiffres définitifs.