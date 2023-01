Nouvel an en Haute-Corse : 479 véhicules contrôlés, 25 infractions constatées

"Dans ce cadre, 11 contrôles « préventifs » ont été mis en place dans la journée du 31 décembre afin de sensibiliser les conducteurs, notamment par la distribution d’éthylotests" souligne la préfecture de la Haute-Corse.

En effet pour la nuit de la Saint Sylvestre, 125 policiers et gendarmes ont été engagés sur les 15 points de contrôles mis en place dans l’ensemble du territoire.

La préfecture estime que le bilan "pour cette nuit demeure globalement positif, en l’absence d’accident et de blessé".





Les chiffres de la préfecture font par ailleurs ressortir que sur les "479 véhicules contrôlés (et 515 personnes concernées), 25 infractions ont été constatées, dont. 80 % liées à des problématiques d’alcoolémie, qui ont donné lieu à 12 retraits ou suspensions de permis."

"Ces chiffres témoignent vraisemblablement de l’impact des messages de prudence et de vigilance déployés en cette fin d’année, période souvent sensible en terme de sécurité routière."