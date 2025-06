Nouvel adressage dans les rues d'Ajaccio : l’émotion des familles après la pose des dernières plaques

Lancée en juillet 2021 par la Ville d’Ajaccio, en partenariat avec le groupe La Poste, le projet de refonte de l’adressage a connu une étape symbolique ce jeudi 19 juin avec la pose de la dernière plaque dans le secteur des Sanguinaires. Ce projet d’envergure, qui a vu le jour après la publication du décret ministériel du 11 août 2023 imposant de nouvelles règles en matière d’adressage pour les communes de plus de 2 000 habitants, a ainsi permis de renommer 52 nouvelles voies et rues sur les 78 recensées dans le secteur des Sanguinaires.





Ce jeudi matin, la dernière plaque qui a été posée correspondait ainsi à la rue Jean Bessière, une figure de la Résistance ajaccienne. Jean-Christian Bessière, son petit-fils, présent pour l’occasion avec d’autres membres de la famille, était particulièrement ému lors de la cérémonie officielle, organisée à la Cité Grossetti d’Ajaccio : « Ma famille et moi-même sommes très touchés par l’hommage très simple qui vient de lui être rendu par le maire d’Ajaccio. Notre grand-père était quelqu’un d’authentique qui avait refusé toutes les décorations juste après la guerre. Il n’a pas voulu que l’on s’étale sur la période de la Collaboration, avec Vichy et Pétain, car il disait que la guerre avait fait assez de mal pour continuer à en faire. Il a toujours été un repère familial pour nous par sa simplicité, son intelligence et son humilité. »



Nommé officier du ravitaillement à la Libération, Jean Bessière s’occupa ainsi de ravitailler, en nourriture via le Maroc, la population corse soumise à de nombreuses pénuries. Électricien de profession, ancien gérant de magasin au 27 cours Napoléon d’Ajaccio, il entra très tôt dans la Résistance, en créant notamment les groupes « Patriotes » et « Combats », puis en adhérant au Front National (composé en majorité de militants communistes), dont il intégra le comité ajaccien. C’est d’ailleurs dans son arrière-boutique que la nouvelle de l’armistice italien parvint aux résistants, qui décidèrent de chasser les autorités fidèles au maréchal Pétain et de proclamer le ralliement de la Corse à la France libre. Il fut d’autre part nommé parmi les 30 conseillers municipaux élus par acclamation devant l’Hôtel de Ville après le soulèvement populaire.



Alors, quand la Ville d’Ajaccio proposa d’honorer sa mémoire, la famille Bessière n’hésita pas longtemps : « C’est le plus bel hommage qu’il mérite. Les gens qui restent humbles ont tendance à être oubliés. Nous avons trouvé cette idée très bonne, et elle va permettre de perpétuer la mémoire de cet homme très courageux qui a toujours combattu le fascisme. En plus, sa plaque correspond à une rue qui mène vers l’EREA (Établissement régional d’enseignement adapté). On ne pouvait pas lui rendre un plus bel hommage qu’en donnant son nom à une rue qui mène vers le savoir pour des enfants en difficulté. »