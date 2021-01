Nouvel An sous couvre-feu : 38 verbalisations en Corse

Lors de la nuit du Nouvel An, les forces de l’ordre insulaires ont procédé à 687 contrôles et ont dressé seulement 38 verbalisations pour non-respect du couvre-feu. "Le couvre-feu a été globalement respecté en Corse-du-Sud - indique la préfecture ce samedi 2 janvier. - sur 300 controlés policiers et gendarmes ont du dresser 28 contraventions."Encore plus respectueux de cette mesure l'ont été les habitants de la Haute-Corse. Sur les 387 véhicules contrôlés pendant la nuit du 31 décembre ai 1er janvier, seulement 10 infractions au couvre feu ont été constatées. La préfecture nous signale aussi une mise en fourrière suite à une alcoolémie au volant.Dans le contexte sanitaire actuel, les risques de propagation de la COVID 19 ont amené le Gouvernement à maintenir le couvre feu de 20 à 6 heures du matin y compris pour la soirée du réveillon 31 décembre.En Corse un important dispositif de sécurité a été mis en place sur l’ensemble de l'ile au travers de points fixes et mobiles pour contrôler la bonne application du couvre-feu. Dès 20 heures, et tout au long de la nuit, les forces de l’ordre était prêtes à intervenir sans délai si des évènements de type fêtes clandestines étaient constatés mais la préfecture indique que la nuit du réveillon a été célébrée sans incidents.