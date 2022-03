Nouveau plan de circulation du centre-ville de Bastia : le vote en ligne est lancé

Si avec la réouverture anticipée du tunnel de Bastia, le 6 mars dernier, certains aménagements après par la municipalité pour fluidifier le trafic en centre-villeont été retirés d'autres « ont démontré leur grande efficacité ».Face à ce constat, la municipalité a initié unen vue de proposer aux riverains et usagers de les maintenir partiellement.Une première réunion publique a eu lieu le mercredi 16 mars dernier en mairie.À la suite de cette réunion, una été ouvert pour permettre aux Bastiais de se prononcer sur la suppression de 8 places de stationnement situées dans le virage du Boulevard Paoli, au niveau du n°11 de la voie et choix entre 3 scénarii de circulation dans le centre-ville comprenant des inversions de sens de circulation de certaines rues et l’interdiction de tourner à gauche depuis certaines voies.Les votes sont à présent ouvertsVous pouvez retrouver le formulaire de vote ainsi que les 3 scénarii proposés aux Bastiais en cliquant sur ce lien