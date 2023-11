Nouveau PLU de Bastia : une réunion publique organisée ce vendredi 17 novembre

L'élaboration d'un nouveau d’un Plan local d’urbanisme (PLU) est une procédure de très longue haleine. Depuis des mois la municipalité de Bastia travaille sur ce document qui dessinera la ville des années 2030. Un processus complexe, soucieux de répondre aux impératifs de la loi Climat et Résilience, adoptée en août 2021.

Cette législation, axée sur une urbanisation plus respectueuse de l'environnement, impose aux territoires de réduire de moitié le rythme d’artificialisation et de consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers d'ici 2030, avec l'objectif ultime d'atteindre une "Zéro Artificialisation Nette" d'ici 2050.

Pour y parvenir, la Ville de Bastia travaille à favoriser une densification urbaine optimale tout en mettant un terme à l'étalement urbain, œuvrant ainsi à la préservation de ses espaces naturels. Une phase cruciale de concertation avec les habitants débute aujourd'hui, marquée par l'organisation d'une réunion publique le vendredi 17 novembre à partir de 17h30. Cet événement se déroulera dans la salle de l’auditorium du Musée de Bastia, accessible à tous dans la limite des places disponibles.



La rencontre, en présence du maire, Pierre Savelli, et de l'adjoint délégué à l’aménagement durable et à la planification stratégique, Paul Tieri, ainsi que des représentants de la Direction de l’Urbanisme, abordera divers sujets cruciaux tels que la Loi Climat et Résilience avec son objectif de « Zéro Artificialisation Nette », l'état actuel d’artificialisation en Corse, et les changements attendus avec le nouveau Plan Local d’Urbanisme. La volonté de la Ville est de rendre le Centre-Ville plus accessible aux jeunes ménages en proposant des logements abordables, tout en préservant les commerces de proximité et en soutenant la production agricole locale.

Cette réunion se conclura par des échanges interactifs, donnant aux participants la possibilité de poser des questions et de partager leurs avis et suggestions, favorisant ainsi une participation citoyenne active dans la construction du futur urbanistique de Bastia.