Nouveau FLNC : "l’option de la violence politique doit être définitivement écartée" selon le PNC

Comment interpréter cette communication de la nuit dernière par un nouveau groupe clandestin ?







Par de l’impatience sans doute, de l’inquiétude, du désespoir peut-être. Même s’il est bien trop tôt pour développer une quelconque analyse de façon catégorique.







Et pourtant, même si tous, nous défendons notre peuple face aux injustices et au déni de démocratie, nous savons que l’option de la violence politique doit être définitivement écartée.







Nous avons désormais la responsabilité de rester unis, de porter le débat, de répondre aux attentes du peuple Corse sur le terrain démocratique, pour changer réellement la donne et bâtir une nation apaisée et ouverte.







Nous y travaillons chaque jour, à la Collectivité de Corse, au sein des agences et offices, dans les municipalités, au niveau syndical, associatif et professionnel. Et bien sûr, et surtout, dans le cadre de chacune des composantes du mouvement National.







Pour le PNC, cette œuvre, collégiale et décisive, doit être accompagnée, amendée, enrichie et même critiquée mais ne peut-être enrayée par un quelconque retour à la clandestinité et à la violence.







Parce que nous en connaissons les travers et les tristes enchainements. Parce que la Corse aspire à la paix et au progrès, sans résignation d’aucune sorte sur le chemin de son émancipation, mais loin des anathèmes et conflits du passé.







Il appartient à chaque corse, en ces temps troublés, et singulièrement à chaque nationaliste, d’agir en responsabilité et en conscience pour que l’espoir né de nos dernières conquêtes ne se brise dans l’incompréhension générale.











U Partitu di a Nazione Corsa.