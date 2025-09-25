"Nous sommes tous"… : spectacle interactif pour sensibiliser les lycéens corses aux discriminations

Sensibiliser les jeunes aux discriminations, au racisme, à l’antisémitisme ou encore à l’homophobie : c’est le but du nouveau spectacle Nous sommes tous… de la compagnie Le Trimaran. Créée il y a 32 ans en Corse, cette compagnie de théâtre éducatif, portée par son fondateur Stéphane Tournu-Romain, sillonne les établissements scolaires depuis trois décennies avec l’objectif d’impliquer les jeunes dans des spectacles participatifs sur des sujets de société. « Depuis notre première représentation à Calvi en 1993, nous faisons contribuer les jeunes. C’est le concept de la compagnie, on est vraiment ciblés là-dessus. »





Depuis sa fondation, Le Trimaran a conçu 28 spectacles autour de thématiques telles que le sida, les addictions à l’alcool et au cannabis, l’égalité femmes-hommes mais aussi l’écologie marine. Dans Nous sommes tous…, déjà présenté dans plus d’une centaine de lycées en métropole, en Guyane et à La Réunion, où il a été créé l’année dernière, la compagnie mêle jeu théâtral et débats, avec une création qui se déroule en deux temps. « La première partie est jouée par des comédiens de la compagnie. Ensuite, les jeunes s’impliqueront dans des saynètes avec nous, autour du racisme, de l’antisémitisme, de l’homophobie… Ils vont improviser une scène à partir de la trame. Et à la fin de chaque saynète, il y aura un débat. »





Un outil pédagogique au service des établissements





Après avoir joué ce nouveau spectacle dans de nombreux établissements à travers la France, la compagnie Le Trimaran a entamé une tournée corse avec trois représentations à Bastia et Ajaccio. Le spectacle a d’abord été présenté au lycée Fred-Scamaroni, avant d’être joué au lycée Laetitia-Bonaparte et à l’EREA de Corse. « On a créé le spectacle parce qu’on a été motivés par ce qui se passe dans la société, mais aussi avec les demandes que nous recevons des établissements », détaille Stéphane Tournu-Romain. « Nous sommes une compagnie éducative, destinée aux jeunes de 15 à 25 ans. Nous créons de nouveaux spectacles en fonction des années, des problèmes qui peuvent surgir dans la société, mais également des demandes qu’on reçoit de la part des proviseurs, des infirmières ou des professeurs. »



À travers Nous sommes tous…, la compagnie souhaite offrir un outil pédagogique complémentaire au cadre scolaire, pour favoriser la discussion autour des discriminations et du respect de l’autre. En mettant les élèves en situation, Le Trimaran mise sur une forme d’apprentissage vivante et participative. « Nous apportons quelques informations. Nous aimerions leur transmettre quelques messages : d’abord l’inclusion, mais aussi aborder avec eux le sujet des discriminations, des comportements de groupe. On voudrait aussi leur parler des personnages qui ont marqué l’histoire, comme Frida Kahlo… des choses simples, mais de manière ludique. J’espère qu’ils vont retenir que les préjugés ne sont pas ce qu’il y a de plus positif dans l’existence, et que c’est bien de se faire sa propre opinion et d’avoir son libre arbitre. C’est très important. »

