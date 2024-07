Des élèves corses plaident en faveur des Droits de l’Homme

Ce jeudi 4 juillet, dans la cour ensoleillée du rectorat de Corse, l’ambiance est à la fête. 25 lycéens insulaires et 10 étudiants en droit à l’Université de Corte s’apprêtent à recevoir un prix pour leur travail réalisé dans le cadre du concours national de Plaidoiries pour les droits de l’Homme. Pour cette septième édition, les élèves devaient défendre tour à tour un texte à l’oral de dix minutes autour de trois thématiques : l’égalité en droit et le refus des discriminations, le droit en environnement sain et durable et la liberté d’aller et venir. Les candidats devaient argumenter et convaincre un jury composé de membres de la Ligue des droits de l’Homme et de professionnels de l’éducation nationale.



La remise des prix a eu lieu en présence de Maître Patrick Baudouin, avocat pénaliste et président de la Ligue des droits de l’Homme, Elsa Renaud, présidente de la section corse de la Ligue des droits de l’Homme et Ludovic De-Thy, Maître de conférences en droit public à l’Université de Corte. Pour Virginie Frantz, secrétaire générale de l’Académie de Corse, cet exercice oral permet aux élèves d’apprendre « à débattre avec les citoyens de demain, de leur donner à réfléchir sur la société d’aujourd’hui et d’approfondir leurs connaissances au sujet des institutions. » De plus, ces plaidoiries permettent aux élèves d’apprendre à argumenter publiquement : « Ce concours nécessite d’acquérir des compétences. Les candidats travaillent sur leur posture et sur leur capacité à élaborer un discours en public. Certains d’entre eux, timides au début, finissent par maîtriser l’exercice et prennent confiance en eux. » poursuit-elle.



Andrea Tamburini, 20 ans, est étudiant en Droit à l’Université de Corte. Il vient d’obtenir sa licence et souhaite devenir procureur de la République. Il a choisi de construire sa plaidoirie autour de la liberté de manifestation : « Cette expérience est enrichissante, elle ouvre à un exercice auquel on est pas nécessairement initié lors de notre cursus en licence. De plus, ce concours se base sur les droits de l’homme, des valeurs que nous devons défendre par devoir citoyen. Il entraîne aussi à l’art oratoire, un exercice fondamental. J’ai souhaité défendre le droit à la manifestation qui fait partie de la liberté d’expression ainsi que la dignité humaine puisqu’il est intolérable que dans un état comme la France, on puisse prendre le risque d’être blessé lors d’une manifestation. »



William a 16 ans. Il est étudiant au Lycée Fesch et souhaite devenir avocat. À travers sa prise de parole, il a souhaité quant à lui défendre les enfants victimes de violences conjugales : « Cela me tenait à cœur, ayant été moi-même victime de violences conjugales avec mon frère pendant neuf ans. Cela nous a beaucoup marqués et nous continuons d’en souffrir aujourd’hui. J’estime que la justice n’a pas fait correctement son travail. Je connaissais déjà les notions fondamentales de droit, ayant déjà été auditionné par le passé. » L’ensemble des élèves récompensés ont reçu des ouvrages fondateurs dans le domaine juridique tels que la parole et l’action d’Henri Clerc ou encore les grandes plaidoiries des ténors du barreau de Matthieu Aron. Les dix premiers ont remporté un séjour à Strasbourg pour assister à l'installation du Parlement européen et visiter le Conseil de l’Europe, la principale organisation de défense des Droits de l'Homme en Europe.