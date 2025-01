Violence transphobe : un appel au rassemblement devant le tribunal de Bastia

Le 11 juillet 2024, une femme transgenre âgée de 52 ans, aurait été victime d’une agression à Ghisonaccia. Selon un communiqué récemment diffusé pat de l’association Arcu LGBTI+ Corsica

,

Jade,

la

aurait été

Un véritable

"harcèlement moral s’accompagnait de vols, de destructions et de menaces", qui aurait eu son apothéose l

e jour de l'agression,

raconte l’Arcu.

"présidente de l’association socio-caritative 'Mani Tese',"harcelée depuis deux ans par une personne installée à côté du local de l’association et par l’entourage de celle-ci"."le 11 juillet elle est agressée verbalement par 3 personnes. L’une d’entre elles tente de lui asséner un coup sur le visage puis la frappe avec une branche lui causant une plaie à la tête. Elle enchaîne avec deux coups de manche de pioche dans le flanc gauche. L’agression au total va durer 47 minutes durant lesquelles la victime tentera de se défendre",

La victime présumée est également accusée de coups et blessures par son agresseur, avec une ITT inférieure à 7 jours. Ce dossier sera jugé le 31 janvier 2025 au tribunal correctionnel de Bastia, où se tiendra également le procès de son agresseur, accusé de violences volontaires avec circonstances aggravantes liées à l'orientation sexuelle et/ou au genre de la victime.



L'association nationale SOS homophobie a décidé de se porter partie civile auprès de Jade, qualifiant l’agression d’actes "LGBTIphobes". De son côté, l’ARCU manifeste un soutien total à la victime présumée. "Nous condamnons fermement cette agression. Ce retournement d'accusations est intolérable au vu de la gravité des coups portés à la victime, ainsi que des insultes à caractère sexiste et LGBTphobes", indique l’association.



L’ARCU déplore également que de tels actes se produisent encore en Corse, soulignant que "les personnes LGBTI+ continuent à vivre dans la peur, la honte, le mépris". L'association appelle donc à un rassemblement solidaire devant le tribunal de Bastia le 31 janvier 2025, à partir de 8h30, pour soutenir Jade et dénoncer les violences sexistes et LGBTphobes. "Il est inacceptable que de tels actes aient lieu dans notre société", conclut le communiqué..