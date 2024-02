L'avenir du Collectif antiraciste Avà Basta s'écrit en pointillés

Lutter contre la discrimination et promouvoir l'égalité des droits pour tous : tel est le cheval de bataille de Avà Basta.

Sensibiliser, éduquer et agir contre le racisme, en effet, est un combat que mènent au quotidien les 6 salariés du Collectif.

En 2023, l'enveloppe gouvernementale allouée aux associations a diminué de moitié. Cela n'est pas sans conséquences pour le Collectif dont le fonctionnement et la survie sont fortement impactés par la baisse de cette aide.

La directrice de l'antenne de Haute-Corse, Anita Rao s'insurge contre cette situation



"Nous sommes inquiets, car le gouvernement en réduisant en grande partie les subventions destinées aux associations met à mal notre travail. Avà Basta a fait ses preuves et est d'ailleurs souvent sollicité par l'État puisque nous intervenons en partenariats avec la DILCRAH (délégation interministérielle à la lutte contre toutes discriminations). Diminuer les aides aux associations est une mesure récente qui est paradoxale, car réduire les subventions ne nous permet pas de répondre à certains appels à projets, or si on ne fait pas de projets, nous n'obtenons pas de subventions, c'est le serpent qui se mord la queue. Le gouvernement insiste sur le bénévolat dans les associations, mais nous traitons 10 000 entretiens par an, quel bénévole pourrait travailler toute la journée du lundi au vendredi pour résorber les problèmes des personnes et des familles dans le besoin ? C'est un investissement humain qui est quotidien et durable et notre équipe composée de 8 salariés est en danger et, ce qui va de soi, mettra en danger l'insertion de la population immigrée".