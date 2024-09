Le Trimaran : un théâtre engagé contre les discriminations au Lycée Lætitia Bonaparte

C’est dans l’amphithéâtre du Lycée Lætitia Bonaparte, à Ajaccio, que la compagnie Le Trimaran a captivé les lycéens ce jeudi 19 septembre. À travers leur spectacle « Nous Sommes Tous... », les comédiens Christophe Cousteix, Bastien Gagnaire et Johan Allichon ont offert une performance à la fois divertissante et profondément engagée. Destinée à sensibiliser les jeunes aux dangers du racisme, de l'antisémitisme et des discriminations contre la communauté LGBT+, la pièce a su créer un dialogue ouvert avec les élèves des filières STi2D et STMG.



Dès les premières minutes, la complicité des trois acteurs a permis de capturer l’attention d’une trentaine d’adolescents d’abord réservés. Grâce à une bonne dose d’humour et une approche interactive, les lycéens se sont rapidement laissés emporter par l’énergie communicative de la troupe. Un climat propice aux échanges s’est rapidement installé, rendant l'expérience d’autant plus enrichissante.



Un théâtre pour éveiller les consciences

Fondée en Corse en 1993, la compagnie Le Trimaran est spécialisée dans les spectacles éducatifs et interactifs, avec pour mission de lutter contre toutes les formes de discrimination. Leur pièce « Nous Sommes Tous... », écrite par Stéphane Tournu-Romain, se divise en deux parties : une première partie théâtrale qui expose les différentes thématiques de la pièce – racisme, sexisme, homophobie, et antisémitisme – suivie d'une seconde partie participative. Les élèves sont invités à monter sur scène pour proposer des sketchs, avant de réfléchir collectivement sur ce qu'ils ont vu. « Nous venons à la rencontre des jeunes de toute la France, y compris en Outre-mer, pour les sensibiliser à ces problématiques cruciales », explique Christophe Cousteix. « C’est en éduquant les jeunes d’aujourd’hui que nous pouvons espérer une société plus inclusive demain. »



Pour les comédiens, l’interactivité avec le public est un pilier fondamental. « Les élèves participent avec enthousiasme, et même les plus timides trouvent parfois le courage de partager leurs réflexions après le spectacle », note Johan Allichon. Cette approche immersive permet d’ancrer les thématiques dans la réalité quotidienne des jeunes et d’instaurer un espace d’expression libre.



Une sensibilisation nécessaire dans les îles

Le choix de la Corse pour cette tournée ne relève pas du hasard. En se produisant d’abord à Bastia puis à Ajaccio, Le Trimaran souhaite rappeler que la sensibilisation aux discriminations est essentielle dans toutes les régions, y compris dans les territoires insulaires où l’isolement peut parfois rendre plus difficile l’accès à ces réflexions sociétales. « Les jeunes Corses sont très réceptifs et participent activement aux discussions. Il est fondamental de ne pas les laisser en marge de ces débats », souligne Bastien Gagnaire.



Un engagement national pour un changement sociétal

La démarche du Trimaran est soutenue par plusieurs institutions, dont le Ministère chargé des Sports, la DILCRAH (Délégation Interministérielle à la Lutte Contre le Racisme, l'Antisémitisme et la Haine anti-LGBT), ainsi que l'UNFP (Union Nationale des Footballeurs Professionnels). En plaçant l’éducation et l’inclusion au cœur de leur travail, la compagnie contribue activement à la lutte contre les préjugés et à la construction d’une société plus solidaire.