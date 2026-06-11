« Nous avons touché le fond » : les apiculteurs corses alertent sur une crise historique et réclament un plan de sauvetage

« On travaille toujours plus pour produire toujours moins »



À Cuttoli-Corticchiato, Pierre-François Torre mesure chaque jour les conséquences de cette crise. Troisième génération d’apiculteurs dans une exploitation familiale qui ne vit que du miel, il raconte une dégradation progressive devenue aujourd’hui insoutenable. « Depuis une dizaine d’années, on produisait moins de miel et on avait davantage de pertes de ruches. Pour compenser, on est passés de 600 à 1 000 ruches. Mais cela n’a rien changé. On avait plus de travail, plus de charges, mais pas plus de production. »



Cette année marque toutefois une rupture. « Nous avions 700 ruches. Après l’hiver, nous en avons perdu 50 %. Il ne nous en reste que 350 et, parmi elles, seulement 220 sont capables de produire du miel. » Pour illustrer l’ampleur des pertes, il invite à changer de perspective. « Imaginez un troupeau de 700 brebis dont 350 meurent dans un champ. Tout le monde en parlerait. Nous, nos ruches sont dispersées dans le maquis, alors personne ne voit ce qui se passe. »



Pourtant, derrière les chiffres se cache aussi une réalité économique de plus en plus difficile. « Depuis le mois de février, nous travaillons comme si nous n’avions pas de salaire. Nous vivons grâce aux ventes des productions des années précédentes », affirme Pierre-François Torre.



Changement climatique : « Les abeilles ne s’y retrouvent plus »



Si le parasite Varroa reste une menace sanitaire majeure, les professionnels estiment qu’il ne peut expliquer à lui seul la situation actuelle. Apiculteur à Pietracorbara, Gérard Laurenti-Gherardi évoque une accumulation de facteurs de stress qui fragilise les colonies. « Le varroa demeure la principale pression sanitaire qui pèse sur les ruches. Mais aujourd’hui, il ne peut pas expliquer à lui seul la situation que nous subissons. » Selon lui, les effets du changement climatique bouleversent profondément le fonctionnement des écosystèmes dont dépendent les abeilles. « Nous observons des sécheresses beaucoup plus longues, des floraisons perturbées, des miellées décalées ou parfois totalement inexistantes. À cela s’ajoutent des épisodes de froid tardif qui compromettent le développement des colonies. »



Une analyse partagée par Marlène Hahusseau, apicultrice à Sisco. « Les floraisons sont décalées par rapport à d’habitude et les colonies ne sont plus prêtes à les exploiter. Les abeilles ne s’y retrouvent plus. Elles ont des difficultés à se développer et peuvent même mourir de faim alors qu’il y a encore des fleurs. »



Pour Pierre-François Torre, le changement climatique est désormais le principal défi auquel la profession doit faire face. « Nous n’avons plus vraiment d’hiver. Les plantes n’ont plus leur repos végétal. Les sécheresses se multiplient. Même le vent est devenu un problème : il assèche le nectar avant que les abeilles ne puissent le récolter. » Son père, Pierre Torre, apiculteur depuis plus de quarante ans partage cette détresse : « Je n’ai jamais connu ça. Jusqu’à il y a dix ans, nous maîtrisions les pertes liées au varroa. Aujourd’hui, avec le dérèglement climatique, c’est incroyable. »