Nonza fête la Santa Ghjulia et installe A cunfraternita Santa Ghjulia di Corsica

Une martyre corse

Le pèlerinage de Santa Ghjulia à Nonza remonte, lui, au 5ème siècle, et le martyr de la sainte au 4ème siècle, plus précisément en l’an 303. Comment cette jeune chrétienne, qui venait d’une famille bourgeoise, mais désargentée de Carthage, est-elle devenue la patronne de Nonza ? Il y a plusieurs versions de l’histoire. « La plus vraisemblable est qu’elle était une esclave et qu’elle a été achetée par un certain Eusèbe qui naviguait et est arrivé à Nonza. Les villageois ont enivré cette Eusèbe pour enlever Ghjulia. Une fois la chose faite, ils ont demandé à Ghjulia de renier sa religion et de participer à leurs rites païens, ce qu’elle a refusée. En représailles, les villageois l’ont attachée à un figuier, lui ont coupé les seins, et là où on lui a coupé les seins, deux sources ont jailli. Ensuite, elle a été crucifiée. Au moment de sa crucifixion, une colombe s’est échappée de sa bouche, signe de sainteté et de pureté », raconte Clément Franceschi. Ce serait donc les Corses qui l’auraient martyrisée… Une autre version de l’histoire voudrait qu’elle soit originaire de Nonza et que ce serait des gens de l’extérieur qui l’aurait persécutée. « Son corps a été ramenée en Italie par des Italiens, c’est pour ça qu’il y a aussi un fort attachement à cette sainte à Livourne et à Brescia. On l'appelle Sainte Julie de Nonza ou Sainte Julie de Corse pour la distinguer d’une autre Sainte Julie en France qui s’appelle Sainte Julie Billiart ». Les deux sources coulent toujours, la petite chapelle consacrée à la sainte aurait été construite sur un sanctuaire paléochrétien. « La chapelle est toujours entretenue. Nous partons de l’église patronale au milieu du village avec la sainte et les reliques et nous faisons procession jusqu’à la Chapelle qui est située en contrebas ». Avec la confrérie, la fête de Santa Ghjulia devrait trouver un nouveau souffle. La célébration s’est terminée, comme toujours en Corse, par un moment de partage et convivialité.



N.M.