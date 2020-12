Non-respect du protocole de déconfinement : avertissements et fermetures administratives à Bastia

Afin de faire face au virus de la Covid-19 des mesures de confinement ont été mises en place le 30 octobre.

Le mardi 15 décembre le confinement a été levé et un couvre-feu est entré en vigueur sur l’ensemble du territoire.

Dans le cadre de ces mesures, les bars et restaurants sont fermés sauf uniquement pour leur activité de livraison et vente à emporter.





Alors que des contrôles sont effectués régulièrement, au cours de ces derniers jours, les forces de l’ordre ont constaté des comportements irresponsables dans plusieurs établissements et ont relevé des infractions aux règles sanitaires. Des bars ont été identifiés comme ne respectant pas les mesures barrières et responsables d’attroupement de clients, eux-mêmes responsables de comportements à risque.





Le Préfet condamne fermement de tels comportements dangereux et rappelle que le manque de vigilance de quelques-uns ne respectant pas les gestes de prévention risque de compromettre la situation sanitaire, y compris dans les familles pour les fêtes et la reprise tant attendue par les professionnels.





Ces infractions multiples et parfois réitérées ont conduit le Préfet de Haute-Corse à prendre des sanctions. Deux établissements du centre de ville de Bastia se sont vu notifier un avertissement et deux autres une fermeture administrative pour une durée de 15 jours.