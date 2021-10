Non, ne faites pas ça au GFCA

Ce serait effacer d'un seul trait de plume sa belle histoire écrite dans les années 60 et que l'on croyait gravée à jamais dans le marbre du football corse

Ce serait balayer de la même façon les noms de Ange Casanova, Pierre Cahuzac, Ange Casanova, Angeot Dellasantini, Bâti Scaglia, Pascal Risterucci, Charly Taverni, Ange Alfonsi, Paul Parrigi, Marius Vescovali, Mehouri, Paul Bertolucci, José Kervella, Fanfan Milazzo ou bien encore Fanfan Tagliaglioli et tant d'autres auxquels la Corse du football sera à jamais redevable pour l'avoir propulsée un jour au firmament national en remportant 5 titres de champion de France amateur. Et tous ceux, nombreux, qui, au fil des ans, leur ont succédé et qui ont contribué à pérenniser et à faire du "Gaz" un monument du foot insulaire





il y a quelques années évoquant la situation du Sporting Paul Giacobbi avait eu cette phase que l'on pourrait reprendre aujourd'hui pour le GFCA : "on sauve toujours les bijoux de famille"

Et le GFCA en est un au même titre que le SCB et l'ACA si on ne veut que s'en tenir au seul plan sportif. Un de ceux qui ont montré la voie dans laquelle se sont engouffrés par la suite les deux autres grands clubs de foot de Corse pour vivre les moments exceptionnels que l'on sait.





La juridiction interrégionale spécialisée a parfaitement le droit de se pencher sur l'affaire qui l'intéresse au premier chef dans ce dossier, mais de grâce qu'elle ne démunisse pas le GFCA des moyens qui lui permettront de poursuivre ses activités.

Non qu'elle ne fasse pas cela au GFCA.

Il ne le mérite pas.

Il mériterait, en revanche, un peu plus de considération de la part de tous ces insulaires de toutes classes et de tous bords, qui, hier, fiers des services rendus à la Corse par les "Rouges et bleus" semblent, soudain avoir la mémoire courte.