Noël commun pour les sapeurs-pompiers de Balagne, Giussani et Falasorma

Ainsi, c'est dans la salle des fêtes d'Aregnu, que tous se sont retrouvés pour partager un moment convivial où, petits et grands se sont bien amusés.

" Il y avait une quarantaine d'enfants et une centaine de personnes en tout" précisait Gabriel Cruciani, président de l'amicale des sapeurs-pompiers de Calvi.

"Cette fête est née d'un commun accord avec nos collègues de Lisula et nous l'avons proposée aux autres casernes qui s'y sont volontiers greffées".

Chacun a eu l'occasion, au cours de cet instant de partage, de se retrouver autour d'un goûter et les plus jeunes, de rencontrer leurs petits voisins.

" Nous avons organisé ce Noël commun pour partager, unir nos forces et avant tout, pour que les familles se rencontrent dans un contexte festif. En quelque sorte un Noël inter-centre, grâce à l'engagement des amicales de Balagne. Un grand merci à la municipalité d'Aregnu pour nous avoir gracieusement mis à disposition sa salle polyvalente".

Bien entendu, après un spectacle haut en musique et en couleurs, une dégustation de délicieux gâteux offerts par Henry Bonino, de crêpes et de barbes à papa, puis le plus attendu d'entre tous, Babbu Natale, est arrivé les bras chargés de cadeaux pour les petits héros à la bande rouge.

" Bon Natale à tutti".

En ce dernier Week-end avant les festivités de Noël, les sapeurs-pompiers de Lisula, Calvi, Olmi è Cappella, Belgudè et Galeria ont décidé cette année, grâce à une initiative collégiale, de célébrer Noël ensemble.