Nicolas Hulot invité du troisième "Dibattitu" de "Mafia No Vita Iè"

Il répondra, en live, aux questions de Vannina Bernard-Leoni et Pierre Gambini. Mais aussi à celles des internautes posées sur le « mur Facebook Maffia No' a vita Iè .Au menu, bien sûr, la démarche « Le temps est venu » initiée par l’ancien ministre de l’Environnement, mais aussi son approche d’une Corse qu’il connaît si bien.Déjà de nombreuses interrogations ont été formulées par mail : particulièrement sur les risques liés à la dérive mafieuse dans les politiques environnementales et sur le modèle que pourrait représenter l’île dans le cadre d’une rupture vertueuse avec le système actuel.Lorsque l’on sait que les deux premiers débats ont été suivis par des dizaines de milliers d’internautes, on peut penser que celui-ci battra tous les records d’audience.Outre la page Facebook du collectif, le débat peut également être suivi via le site www.maffiano.com