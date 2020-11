Nice : Le T3 de "Inseme" prêt à accueillir les familles des patients corses

Après le succès de la première opération, l’association corse d'utilité publique, Inseme, avait lancé au mois de mai 2019, une deuxième campagne de crowdfunding caritative "Un mois pour un toit", pour acheter un appartement à proximité de l’hôpital de Nice, afin d’héberger les parents d’enfants corses hospitalisés.La générosité des insulaires - et pas que - a été si importante que la collecte a permis à Inseme d'acquérir deux appartements : un à Nice et un autre logement à Marseille dont les clés ont été remises en octobre 2019 par Laetitia Cucchi, présidente d’Inseme, au docteur Battesti, qui préside l'association « Un toit pour mes parents ».



Après plusieurs mois de travaux de rénovation, et une interruption pendant le premier confinement, l'association annonce ce mercredi 17 novembre que l’appartement de Nice, transformé en T3, est prêt à pour héberger des familles.



Comme pour les autres appartements, une plaque avec le nom de tous les donateurs sera apposée à l’entrée du logement.

"Encore une fois - souligne l'association dans une note presse - nous tenons à remercier du fond du cœur les donateurs pour leur générosité et leur confiance.

"Nous vous invitons dès maintenant à faire une visite virtuelle de l’appartement via notre site internet :

https://inseme.org/votre-depart/nos-appartements/nos-appartements-a-nice/"