Neuf personnes à bord de deux voiliers secourues par la SNSM de Propriano

Le 24 juillet sur alerte du CROSS Corse, les Sauveteurs en Mer de la SNSM Propriano ont réalisés deux missions de sauvetage et secouru au total neuf personnes .



La première opération de la journée a eu lieu dans le secteur de Roccapina où la SNSM a secouru un voilier de 13m qui avait deux personnes à son bord qui ayant percuté les écueils, présentait une voie d’eau.



Un peu plus tard en soirée ce sont sept personnes en difficulté sur un voilier en avarie et en dérive sur le secteur de Senetosa qui ont été secouru par la vedette SNS 130 et le SRA SNS 714.