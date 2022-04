Neige et verglas : la Corse en vigilance orange

Actuellement de faibles précipitations se produisent sur le relief de l'île avec de la neige dès 900 à 1 000m.

Dans le courant de la de nuit de vendredi à samedi, les précipitations devraient se renforcer progressivement sur l'ouest et la partie centrale de la Corse pour atteindre leur pic d'intensité en matinée de samedi.





La limite pluie-neige devrait s'abaisser dès la nuit prochaine vers 500 à 600 m d'altitude, temporairement 400 m sous les intensités les plus fortes samedi matin.





Ces précipitations baissent en intensité en cours d'après-midi de samedi et la limite pluie-neige remonte alors vers 800 à 900 m.

Sur l'épisode, entre la soirée de vendredi et samedi après-midi, les cumuls de neige pourraient atteindre 2 à 5 cm vers 500 m, 5 à 10 cm localement, 15 cm au-dessus de 800 m et entre 10 et 20 cm au-dessus de 1000 m d'altitude.



On note également la présence de fortes rafales de vent pouvant occasionner des congères.