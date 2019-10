Navigation et activités nautiques interdites autour du cargo échoué à Bonifacio

La rédaction le Dimanche 13 Octobre 2019 à 10:08

Un cargo d'environ de 90 mètres avec un équipage de 7 personnes s'est échoué dimanche vers 3 heures au lieu dit Cala longa à l'entrée des Bouches de Bonifacio.

La préfecture maritime a mis en demeure le navire et a émis un arrêté interdisant la navigation et toutes activités nautiques dans un rayon de 1000 mètres autour du cargo.

Les gendarmes maritimes sont à bord du navire. En supplément des moyens déjà dépêchés sur zone, un avion Falcon 50 de la Marine nationale a rejoint les lieux et une équipe d’évaluation et d’intervention (EEI) de la Marine nationale a décollé de Toulon pour effectuer les premières estimations sur place.

La situation est toujours suivie en coordination avec les autorités italiennes et les autorités terrestres (dont la préfecture de Corse du Sud).

Il est demandé à tous les usagers de la Mer de bien respecter l’arrêté d’interdiction de navigation et de rester à plus de 1000 yards (mètres) du navire.



