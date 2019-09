National : le FCBB se fait peur mais gagne face à Quevilly-Rouen (3-2)

Une minute de silence était respectée à la mémoire de Jacques Chirac puis le coup d’envoi était donné par le FCBB.

Les locaux mettaient tout de suite le pied sur le ballon et obtenaient un 1er corner à la 2ème minute de jeu. Odzoumo reprenait le ballon de la tête mais sans danger réel pour la défense normande.

A la 8ème une belle combinaison Cropanese-Ouadah, permettait à ce dernier de tirer au but mais le ballon passait au-dessus de la transversale du portier visiteur Souchaud.

Si les Corses dominaient, les Normands se montraient très rapides en contre.

Les Bastiais obtenaient un coup franc à la 10ème minute à 35 m des buts de Souchaud. A la réception du centre de Cropanese, Diarrassouba ratait complètement sa reprise à bout portant de Souchaud.

Frisson dans le dos des supporters corses à la 16ème minute de jeu et ce déboulé de NDao sur le coté gauche. L’attaquant Normand brûlait la politesse aux défenseurs corses mais son centre ne trouvait pas preneur.

21ème corner de Cropanese mais Durimel croisait trop sa tête qui passait largement à coté.

Ouadah se démultipliait sur le coté gauche de l’attaque du FCBB et déclenchait un nouveau tir à la 26ème. Le ballon passait juste à coté du montant gauche de Souchaud

Les rouennais restaient très dangereux en contre avec les rapides Traoré et Ndao mais c’est le FCBB qui se créait une grosse occasion à la 29ème. Doumbia à 30 m des buts adverses, servait impeccablement Bilingi sur la droite, le tir de celui ci rasait le montant droit de Souchaud.

Pas de temps mort dans cette rencontre.

Les Normands obtenaient un coup-franc dangereux à l’entrée de la surface corse à la 33ème minute. Sanson plaçait le ballon au ras du montant gauche de Milosavjevic.

36ème minute, les Corses obtenaient un nouveau corner. Cropanese le tirait à ras de terre. Penneteau reprenait dans la surface. Le ballon était contré par la défense normande mais à l’affut Diarrassouba glissait le ballon au fond des filets. 1 – 0



Le jeu se durcissait en 2ème période et les jaunes normands sur un coup-franc à la 51ème inquiétaient la défense borgaise.

Les Corses tentaient aussi leur chance sur coup-franc à la 56ème mais le tir de Durimel des 35 m passait au-dessus de la transversale de Souchaud.

Les protégés du président Emmanuelli trouvaient pourtant l’ouverture une minute plus tard par Odzoumo qui contrôlait dans la surface un centre de Cropanese. Volée instantanée de l’attaquant du FCBB, le ballon terminait dans la lucarne de Souchaud. 2-0 à la 57ème.

Nullement KO, les Normands réagissaient immédiatement par Araujo à la 60ème. Son centre était détourné par Milosavjevic. Sanson à l’affut réduisait le score. 2-1.

Et les choses s’accéléraient encore 4 minutes plus tard. Un débordement de Bilingi de la droite, reprise de volée de Cropanese qui faisait mouche : 3 -1 (64ème)

Mais les Normands n’abdiquaient toujours pas et semaient la panique dans la défense corse à la 73ème par Araujo. Il fallait un excellent réflexe de Milosavjevic pour éviter le but.

Il ne pouvait rien cependant à la 78ème sur un coup de boule de Ndao sur un centre de Benedine. 3 – 2

La fin de match était tendue.

Quevilly obtenait un penalty pour une faute de Cros sur Ndao à la 88ème. Milosavjevic repoussait une première fois le tir de l’attaquant puis une seconde fois sur la reprise de ce même Ndao.

Grâce à cet exploit, le FCBB remportait une victoire importante puisque plus rien ne sera marqué malgré 4 minutes de temps additionnel.





Jean-André Ottaviani, entraineur du FCBB

« C’est incompréhensible. On mène 2 – 0, on a l’emprise sur la partie et on perd le fil du match, on devient fébrile, on manque de rigueur défensive et on souffre jusqu’au bout. Je ne parviens pas à m’expliquer cela. On se met nous même la pression à chaque fois. Il va falloir aussi travailler dans les têtes. On prend les 3 points c’est important et on a 12 points aujourd’hui, c’est bien. »





Feuille de match

FC Bastia-Borgo 3 - 2 Quevilly Rouen Métropole (1 - 0 )

Complexe de Borgo

Pelouse synthétique en bon état

Beau temps

Spectateurs : environ 450





Arbitre centre : Cédric Dos Santos

Arbitre assistant 1 : Steven Torregrossa

Arbitre assistant 2 : Jean-Philippe Di Francesco



Buts : Diarrassouba (36ème) – Odzoumo (57ème) - Cropanese (64ème) pour le FCBB

Sanson (60ème) – Ndao (78ème) pour QRM



Avertissements : Traoré (48ème) pour le FCBB

Araujo (64ème) – Oliviera (86ème) – Toussaint (90ème) pour QRM



FCBB : Milosavjevic – Bilingi (Cros 85ème) – Durimel (c) – Gueye - Hamdi – Cropanese – Diarrassouba - Doumbia – Odzoumo – Ouadah (Cinquine 83ème) – Penneteau (Traore 46ème) .

Entr. : JA Ottaviani



QRM : Souchaud – Samnick ( c)– Mendy – Beneddine – Toussaint – Traore (Laura 67ème) – Oliviera – Sanson (Daury 85ème) – Araujo – Ndao – Guel (Diarra 89ème).

Entr. : E. Da Costa