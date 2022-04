National - Vainqueur de Créteil, le FC Bastia-Borgo fait de la résistance

Les affaires ne trainaient pas pour les protégés du président Emmanuelli puisqu’ouvrant le score dès la 1ere minute par Bassouamina. Les visiteurs réagissaient en portant le danger sur le but de Balijon, les Corses pratiquant le contre. Si les visiteurs ne se procuraient que peu d’occasions, en fin de 1ère période les locaux auraient pu doubler la mise sur un bolide de Giacomini qui s’écrasait sur la transversale du gardien lusitanien.

La seconde période débutait mal pour les Cristoliens qui se retrouvaient à 10 dès la 47ème suite à une grosse faute de Fofana, dernier défenseur, sur Giacomini. Pis, sur le coup-franc qui suivait, Anziani ajoutait un 2ème but.

Les Corses dominaient les débats se créant quelques belles occasions. Dans le dernier quart d’heure les visiteurs avaient l’occasion de réduire le score mais une parade de Balijon les en empêchait. Le score en restera là.



Feuille de match

32ème journée de National 1

FC Bastia Borgo 2 – 0 US Creteil L. (1-0)

Complexe sportif Paul Natali à Borgo

Pelouse synthétique en bon état

Temps : Beau

Spectateurs : environ 250



Arbitre centre : Azzedine Souifi

Arbitre assistant 1 : Nicolas Durand

Arbitre assistant 2 : Kevin Chateau



Buts :

Bassouamina (1ère) – Anziani (49ème) pour FCBB



Avertissements :

Lajugie (28ème) – Guibert (66ème) pour FCBB

Araujo (51ème) – Farade (61ème) – Pembele (89ème) pour Créteil



Exclusion :

Fofana (48ème) pour Créteil



FCBB : Balijon – Rimane – Cropanese ( c) – Bassouamina (Ba 73ème) – Giacomini – Guibert – Hemans (Magassouba 68ème) – Anziani – Lajugie – Gaudin – Raspentino (Kote 87ème) .

Entr. : St. Rossi



USCL: Mandanda – Nguinda – Araujo (N’Diaye 59ème) – Farade – Serrano – Taha (Urie 16ème) – Aouladzian (Baptista 71ème) – Dabo – Fofana (c) – Canelhas (Pembele 59ème) – Soares Pereira.

Entr. : E. Da Costa





Contexte

Deux clubs en mal de points. Malheur au vaincu.





Les buts

1ère : Sur un centre de la gauche d’Anziani, au point de penalty Raspentino donne en retrait à Bassouamina qui de l’entrée de la surface de réparation ajuste Mandanda.

49ème : Coup-franc d’Anziani à l’entrée de la surface. D’un maître coup de pied, il trouve la lucarne gauche de Mandanda.



Actions de jeu

Coup d’envoi donné par les Cristoliens.

8ème : Tir de Fofana à coté des buts de Balijon.

13ème : Sur un corner cristolien de Serrano, reprise de la tête de Farade au-dessus de la transversale de Balijon

20ème : Des 25 m, Cropanese tente sa chance. Le ballon passe à un bon mètre du montant droit du gardien lusitanien.

33ème : Coup-franc pour Créteil à 30 m sur la gauche du but de Balijon. Sa défense dégage le ballon.

39ème : Corner de la droite pour Anziani. Le ballon au 1er poteau est renvoyé par la défense cristolienne.

41ème : Tir des 30 m d’Anziani. Le ballon passe largement à coté du montant droit de Mandanda.

42ème : Giacomoni bien servi par Raspentino à l’entrée de la surface visiteuse décoche un missile qui s’écrase sur la transversale de Mandanda.

44ème : Sur un centre de la droite d’Araujo, Guibert d’un tacle glissé chipe le ballon à Urie en positon de tir, seul face à Balijon.

47ème : Du centre du terrain, superbe ouverture d’Anziani pour Giacomini qui est séché par Fofana, dernier défenseur, à l’entrée de la surface lusitanienne. L’arbitre voit rouge.

63ème : Corner pour Gaudin de la gauche. Sans danger pour la défense visiteuse.

68ème : Tir lointain de Guibert, à coté du montant gauche de Mandanda.

75ème : Sur un coup-franc des 35 m de Serrano, parade de Balijon sur une tête à bout portant de Pereira.

85ème : Corner pour le FCBB, de la droite. Au deuxième poteau, Gaudin repend de volée le centre d’Anziani, ballon détourné encore en corner par un défenseur.



Bilan sportif

3 points très importants pour le FCBB.





La réaction de Stéphane Rossi, entraineur du FCBB

« Je suis satisfait car il était impératif de gagner ce soir pour confirmer la victoire au Mans et pour continuer à être dans le coup pour se maintenir. Il reste 6 points à prendre. Il nous faudra grappiller au moins un point à Châteauroux vendredi prochain puisque pour la dernière journée on reçoit Sète. La victoire au Mans nous a décomplexés je pense. On a marqué rapidement et on a su garder le résultat et gagner le match. On est 15ème à deux journées de la fin. Sète est en attente de son résultat contre le Red Star, match arrêté. Mais pour moi ils auront match gagné. Donc aujourd’hui je nous considère à 4 points. On n’est plus maitre de notre destin. Il y a plusieurs scénarios possibles. A nous déjà de gagner le plus de points possibles sur ces deux derniers match. »