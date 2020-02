National : Le FCBB dominé au Puy (0-3)

Le Puy : 3 FCBB : 0 (2-0)

Buts : Vandam 24e, Serin 44e Niang (90+3)



Il a fallu un bon quart d'heure au Puy Foot pour trouver la bonne carburation mais la demi-heure qui a suivi a permis aux locaux de construire une belle victoire, la première de la saison au stade Massot.



Tout est parti de cette 24e minute quand après un centre de la gauche de Chergui que convoitait Serin. Le Ponot était bousculé mais alors que l'arbitre semblait vouloir siffler un penalty, Vandam surgissait au second poteau et ouvrait le scoreChergui récidivait à la 44e et cette fois c'était Serin qui exploitait l'excellent centre de son partenaire.A 2 à 0 à la pause Le Puy pouvait voir venir.A la reprise Bastia-Borgo tentait bien de revenir dans la partieNotamment après ce corner et cette tête piquée de Kané qui frôlait le montant de L'Hostis puis sur ce coup-franc de Grimaldi et cette reprise de la tête de Doumbia.Mais Le Puy a bien tenu le choc.Il a fait mieux encore : il a ajouté un troisième but par l'intermédiaire deNiang, obtenu à bout portant, après un ultime service de El Khoumisti