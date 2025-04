National 3 : Corte écarte Ardziv (5-4) et peut encore espérer

Sur la première incursion des visiteurs à la 32e, Corte devait s’incliner. Sarkassian filait sur le côté droit, centrait pour Bohbot à l’opposé. Ce dernier remettait instantanément au second poteau et sous la pression d’Arrighino, le malheureux Perotto poussait la balle de la tête au fond de ses propres filets (32e) : 3-1.

Corte encaissait le coup et repartait de plus belle de l’avant. Perotto centrait pour Santelli au premier poteau. Il était bousculé dans les airs au moment de frapper de la tête et, une fois encore M. Duetch restait de marbre… Heureusement ce n’était que partie remise pour les Cortenais. A la 38e, Menozzi, sur la gauche, lançait Boussemart qui centrait instantanément au deuxième poteau et Segarel de l’extérieur du pied reprenait victorieusement : 4-1. Corte ajoutait même un cinquième but deux minutes plus tard après une grossière erreur de la défense visiteuse qui ne parvenait pas à se dégager devant Segarel qui en profitait pour glisser la balle hors de portée de Yasidjian Duval : 5-1.Pour autant, Ardziv ne baissait pas les bras et il fallait une superbe détente de Baralini à la 42e pour éviter à Esposito de trouver la lucarne. Malheureusement Ardziv revenait dans le match après une faute de main de Ait Yahya. Le penalty était frappé par Bohbot qui prenait Baralini à contre-pied (43e) : 5-2. C’était le score à la pause.