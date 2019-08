National 1 : Un bon point pour le GFCA, Bastia-Borgu battu sur la fin

Même s’il reste à zéro pour les raisons que l’on sait, le GFCA a débloqué, ne serait-ce que moralement son compteur, ce vendredi à Toulon équipe encore invaincue et sans doute l’un des ténors de la compétition cette saison. Une rencontre disputée sur un rythme assez élevé et démontrant, dans son ensemble, que ce GFCA-là progresse au fil des rencontres. Dans la lignée de sa victoire face à Chambly mardi en coupe de la Ligue, le Gaz est allé prendre un point à Bon Rencontre. Dominateur tout au long de la première période, le GFCA s’est fait piégé par les Varois à la suite d’un centre-tir de Delgado, dévié, à la demi-heure de jeu par Dumè Guidi dans ses propres filets (27e). Pourtant, les occasions avaient été ajacciennes. D’une superbe sortie, Balijon évitait le break à quelques minutes de la pause devant Guilavogui (42e). Au retour des vestiaires, le GFCA se procure deux belles occasions par Besnard mais ce dernier bute sur Andreani. La troisième sera la bonne. Bien servi par N’Doye dans la surface adverse, Pieckocki remet les pendules à l’heure (63e). En fin de rencontre, les deux équipes auront la balle de 2-1 mais le score en reste là. Un bon point pour le GFCA.



Défaite amère pour le FCBB

De son côté, le FC Bastia Borgu s’est incliné sur la fin à Avranches. Dans un match équilibré dans son ensemble, les protégés du président Emmanuelli ont tenu tête à la formation normande. Un match plaisant et enlevé, une équipe bastiaise attendue au tournant face à l’un des ténors du championnat, vainqueur, à dix contre onze la semaine dernière à Mezzavia (1-0). Après un premier acte équilibré où les Bastiais sont parvenus à contenir les assauts adverses, Maxime Penneteau s’est créé une superbe occasion d’une belle frappe (63e). Un seconde mi-temps plus terne dans les intentions et l’on s’achemine vers un score de parité quand les Normands inscrivent le but victorieux par Boateng (86e). Un coup dur pour la bande à Jean-André Ottaviani qui subit son premier revers de la saison (1-0). Le FC BB occupe la sixième place du classement (4 points). Prochain rendez-vous, la première manche très attendue –mais à huis clos- du derby, vendredi à Mezzavia…