Nathalie Elimas au collège Jean-Nicoli de Pruprià : "nous resterons disponibles pour vous aider"

L’Académie de Corse compte de nombreux établissements scolaires en éducation prioritaire, c’est-à-dire dont les impacts des inégalités sociales et économiques agissent sur la réussite scolaire et le collège Jean-Nicoli de Prupià en fait partie. De ses 280 élèves 27% sont boursiers, « le collège est composé de 26 enseignants, avec une expérience de terrain, une connaissance des familles ainsi que du contexte socioéconomique », indique Jean-Michel Cucchi, le principal qui a tenu à présenter l’ensemble des projets qui seront mis en place cette année, à la secrétaire d’Etat Nathalie Elimas ainsi qu'a la rectrice de Corse, Julie Benetti, au maire de Prupià Paul-Marie Bartoli, à Santa Duval conseillère à l’Assemblée de Corse et au député Paul-André Colombani.





Favoriser la réussite scolaire

Installé en milieu rural, le collège Jean-Nicoli, qui date de 1983, est confronté à de nombreuses difficultés.

Ses professeurs, bien que conscients des réalités restent toutefois motivés et veulent faire avancer leurs élèves.

« Avec le côté rural, nous nous sentons isolés. J’essaye de monter des projets, de motiver, de donner le goût d’apprendre à mes élèves, de les orienter.» explique Mme Monestié, professeur de mathématiques.

Mais il est bien évident qu'il faut faire plus.

Ainsi, et pour favoriser la réussite scolaire, plusieurs actions seront mises en œuvre cette année avec, notamment deux heures consacrées aux devoirs dans la semaine, avec des cours de méthodologie, un quart d’heure de lecture quotidien, une acquisition des compétences psycho-sociales avec un personnel formé, un comité d’éducation à la vie citoyenne, un dédoublement des heures de mathématiques et de français à tous les niveaux et un renforcement important de la filière bilingue.

Dans le but de développer l’école inclusive, une classe de Segpa sera, également, ouverte avec une étude individuelle des besoins pour chaque élève.

Au niveau de l’orientation, un travail préparatoire sera réalisé dès la classe de 4ème avec élèves et familles.

Sur l’aspect environnemental, un système de recyclage sera mis en place pour les demi-pensionnaires, ainsi que l’installation d’un composteur en bout de chaîne et d’un jardin partagé à l’extérieur.





Pour Nathalie Elimas, qui a tenu à féliciter la communauté éducative, ces initiatives sont au cœur du dispositif : « Nous resterons disponibles pour vous aider et échanger sur le développement de l’ensemble de vos projets. »

Ainsi, c’est avec un programme ambitieux que l’établissement proprianais effectue sa rentrée en se donnant pour mission d’aider et d’accompagner les élèves.