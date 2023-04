Natation synchronisée : Manon Venturi quadruple championne de France à Angers

C'est encore un beau titre qu'a remporté samedi matin dans la piscine d'Angers Manon Venturi associée dans cette finale de duo libre avec Angelina Bertinelli, sa "sœur jumelle" comme aime à le dire son père Pierre-Paul Venturi.



En tout cas les deux nageuses n'ont laissé le soin à personne de faire mieux qu'elles et c'est donc très logiquement qu'elles sont montées sur la plus haute marche du podium pour recevoir leur troisième médaille d'or.



Dans le courant de l'après-midi Manon s'est remise à l'eau pour les qualifications des solos libres. La jeune bastiaise a pris cette fois la deuxième place derrière l'impériale Laelys Alavez, sa coéquipière et amie en équipe de France juniors.



Troisième et dernier rendez-vous de la journée : la finale de l'épreuve de ballet libre. Et là encore avec son équipe du Pays d'Aix natation et les 86.8333 points elle remportait un quatrième titre de championne de France !



Un sacré exploit pour la jeune bastiaise qui n'a peut-être pas terminé sa belle quête de lauriers.





La saison n'est pas, en effet, terminée pour Manon Venturi qui, avec l'équipe de France junior, va participer aux championnats du monde senior qui se disputeront à partir du 6 mai à Montpellier puis aux championnats d'Europe qui auront lieu à Madère au mois d'août.