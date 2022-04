Natation synchro : 4 médailles d'or aux championnats de France pour la bastiaise Manon Venturi

La jeune bastiaise a particulièrement brillé dans la catégorie Élite tout le long de ce week-end pascal en Touraine.

"Quatre médailles d'or et une de bronze, oui on peut dire que c'est exceptionnel" reconnaissait-elle au lendemain de ces deux journées particulièrement fructueuses ponctuées de 2 médailles d'or en duo (épreuve technique et programme libre), de 2 médailles d'or par équipes toujours en technique et en libre et d'une de bronze dans l'épreuve individuelle.



Un bien beau palmarès pour l'élève de seconde du lycée d'Aix-en-Provence où elle parfait depuis 4 ans sa technique au pôle espoir du Pays d’Aix Natation, fleuron de la natation synchronisée française, qui appartient au Parcours d’excellence sportive (PES) de la fédération française de natation.



"Je suis les cours de seconde le matin. L'après-midi entre 3 et 5 heures de natation figurent à notre programme" souligne la jeune fille qui aujourd'hui n'a que Paris et une date - 2024 - en tête.

"Je rêve d'y être. Cela ne va pas être facile parce que la génération Tokyo est toujours là, mais je vais tout mettre en œuvre pour y parvenir" soutient Manon qui, forte de ses dernières prestations, entretient de beaux espoirs pour son proche avenir en tricolore.



"Mais j'ai des doutes aussi", avoue-t-elle en rappelant que les pensionnaires du club France ont 2 ans de plus qu'elle.

Mais le fait que cette équipe de France vienne elle aussi prochainement au Pôle France d'Aix-en-Provence pourrait lui permettre d'atteindre cet objectif. "En tout cas, cette venue m'offrira davantage de possibilités d'atteindre mon objectif".



En attendant Manon, Venturi - qui a, déjà, porté le maillot tricolore - sera en Juin et août 2022 aux rendez-vous des championnats d'Europe et du Monde avec cette équipe de France au sein de laquelle elle pourrait encore figurer pour Paris 2024.

Auparavant la Bastiaise, qui profite de quelques jours de vacances dans sa ville natale, devra se replonger dans son ambiance aixoise.

" Au début la séparation d'avec la famille et le fait de me retrouver seule ont été difficiles à supporter.Mais ici tout s'enchaîne très vite et on n'a pas trop le temps de penser à autre chose qu'aux études et à la nation" souligne Manon qui avoue tout de même que le plus dur "est encore de repartir après les vacances..."