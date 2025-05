Natation : la sélection corse s’illustre lors du meeting national de Saint-Raphaël

La natation insulaire se porte bien et enchaîne les bonnes performances et les podiums au gré des différents championnats nationaux et régionaux. Ce week-end, une sélection de six nageurs corses, trois jeunes licenciés du GFCA Natation (Maria Francesca Poletti, Julien Nau et Adari Mano) et les trois autres pensionnaires du 2B Natation (Pauline Lacroix, Ghjuvanni Chiappe, Gwenna Rouxel) a participé au meeting national de Saint-Raphaël. Nos jeunes insulaires, ont poursuivi sur leur bonne dynamique du moment avec plusieurs performances notables.



Deux records de Corse pour Gwenna Rouxel

Chez les filles, Gwenna Rouxel s’est superbement illustrée avec une 2e place toutes catégories en 200 nage libre et 200 4 nages. La jeune licenciée du 2B Natation a également battu deux records de Corse grâce à sa 3e place en 400 nage libre en 4’40’’90 ainsi que le 100 m papillon en 1’07’’23. Maria Francesca Poletti a, quant à elle, terminé sur la 3e marche du podium en 200 nage libre, 200 4 nages et 400 4 nages. Enfin, Pauline Lacroix, remporte le 200 nage libre chez les juniors ainsi que le 100 m dos, avec une superbe 2e place toutes catégories. Elle termine également à la 3e place du 100 m papillon chez les juniors. Pour rappel, la jeune bastiaise avait été sacrée vice-championne de France, à Rennes sur le 100 m dos, il y a quelques semaines. Une performance XXL qui lui permet d’intégrer l’équipe de France, avec notamment à la clé une participation à la Coupe de la COMEN qui se déroulera à Belgrade du 20 au 22 juin prochain. Auparavant, elle aura également participé aux championnats de France Elite de la discipline à Montpellier (14 au 19 juin 2025).