Natation : Pauline Lacroix (2B Natation) vice-championne de France junior à Rennes

Parmi les talents en lice, la jeune Pauline Lacroix, licenciée au club bastiais 2B Natation, s’est particulièrement illustrée.

Dans la finale A du 100 m dos, catégorie 14/15 ans, elle a décroché la 3e place avec un excellent chrono de 1'05"47. Si elle termine derrière Léa Cribaillet (Millau) et la Suissesse Anastasia Hak, Pauline se classe 2e Française, remportant ainsi la médaille d’argent. Cerise sur le gâteau, ce temps lui permet de réaliser les minima pour intégrer l’équipe de France COMEN (réservée aux nageuses nées en 2010/2011), mais aussi de se qualifier pour les Championnats de France Élite. Si sa performance est homologuée par la Fédération Française de Natation, la jeune bastiaise devrait donc faire partie du voyage à Belgrade avec l’équipe de France.



Samedi, Pauline a de nouveau brillé sur le 200 m dos. Avec un temps de 2'20"90, elle termine 3e de la finale A, mais 2e Française derrière Léa Cribaillet — la Suissesse Hak, arrivée première, étant hors championnat. Elle décroche ainsi une nouvelle médaille d’argent et valide une seconde qualification pour la COMEN.

Le club 2B Natation peut se féliciter de ses représentants. Gwenna Roussel, 15 ans, engagée sur le 100 m nage libre, n’est pas montée sur le podium, mais a tout de même signé un nouveau record de Corse avec un temps de 1'00"75.

Enfin, Ghjuvanni Chiappe, âgé de 13 ans, a lui aussi battu ses propres meilleures marques sur 100 et 200 m, avec des chronos respectifs de 1'17"46 et 2'50"37.