Natali in Aiacciu 2025 : vendredi, le lancement des festivités

Le coup d'envoi de "Natali in Aiacciu", événement de la ville toujours très attendu, sera donné ce vendredi soir.
La cité impériale a commencé à se parer des décorations de Noël mais l'ensemble des festivités sera lancé officiellement ce vendredi à 17h30 avec l'arrivée du père Noël en bateau au quai d’honneur du Port Tino Rossi et l'inauguration du marché de Noël à 18h-18h30 (animation musicale avec le groupe Boston jusqu'à 22h), suivie de la bénédiction par Son Éminence le cardinal Bustillo.
Les festivités en ville dureront un mois, du 28 novembre au 28 décembre. "Un marché de Noël qui dure un mois, c’est assez unique" nous confiait fin octobre Christophe Mondol oni, adjoint au maire d'Ajaccio en charge des festivités et des animations.
Cette 16e édition du marché de Noël se prépare et elle prendra place dans l’écrin de la ville, sur les places Campinchi et Foch, sur le même modèle que l'an passé, avec une patinoire de 450m2 installée à côté du marché couvert.
Toute la ville en fête
- Le Marché de Noël avec près de 60 chalets
"C’est une ville dans la ville en terme d’organisation". Il ouvrira ce vendredi à 10h30. Le marché de Noël proposera deux zones : la zone idée cadeaux sur la place Foch avec 26 chalets dédiés à l’artisanat et à la création et la maison du Père Noël (ouverture tous les jours de 10h à 20h) et la zone gastronomie sur la place Campinchi avec 34 chalets dédiés à la gastronomie (du dimanche au jeudi de 10h à 20h et vendredis et samedis de 10h à 22h), la patinoire (tous les jours de 10h à a 20h) et la scène pour les concerts. La halle gourmande se mettra elle aussi à l’heure du marché de Noël.
- Les animations pour les enfants sur le marché de Noël
Les enfants pourront profiter de la patinoire, de la maison du Père Noël, de deux parcours accrobranche, de la boîte à boules, d’une aire de jeux gonflables, de balade à poney, du manège Lutin Park, d’un trampoline.
- Temps fort, la Grande parade de Noël le dimanche 14 décembre
A Bella sfilata illuminata. La grande parade de Noël se déroulera le dimanche 14 décembre à partir de 17h30 au départ de la place Abbatucci. Elle défilera sur le cours Napoléon jusqu’à la couronne du Diamant. Le thème de cette édition ? Papillons blancs et lumières d’hiver.
- Les soirées musicales du marché chaque vendredi et samedi jusqu'à 22h
La singularité de ce village de Noël, c’est aussi d’être et de rester « le plus festif de France », selon Christophe Mondoloni. En effet, des groupes se produiront en live tous les week-end, vendredi et samedi jusqu’à 22h.
Sam. 29 novembre : Milishake ; Vendredi 5 décembre : Blojob ; Samedi 6 décembre : Sirocko ; Vendredi 12 décembre : Nova ; Samedi 13 décembre : Les Zinzins ; Vendredi 19 décembre : Cactus ; Samedi 20 décembre : Anima ; Vendredi 26 décembre : Coco Pop’s ; Samedi 27 décembre : Soirée City Trail – DJ Panta & Manu Sax et dimanche 28 décembre : Clôture avec Moca.
- City Trail Impérial le samedi 27 décembre
- Spectacle de Noël
Le lutin farceur : le mystère des jouets disparus dimanche 21 décembre à 16h sur la scène de la Halle du marché place Campinchi.
- Les rendez-vous culturels
Rencontres Édition Jeunesse
Vendredi 12 et samedi 13 décembre – Office du Tourisme, salle Jean Schiavo (10h–17h) : Jeux, lectures, ateliers, rencontres avec les auteurs. Entrée libre. Informations : www.ajaccio-tourisme.com
Au Théâtre Empire
Spectacle Aladin – 20 décembre à 16h
Comédie musicale Asha et l’étoile magique – 21 décembre à 14h & 16h
www.empire.corsica
A l’Espace Diamant
Monique et Gaston – 22 décembre à 10h00
Infos et réservation : https://espace-diamant.ajaccio.fr/
Concerts de Noël au Palais Fesch
Deux soirées musicales autour des chants et œuvres de Noël : Samedi 13 décembre à 20h : Song of Hope – Marie-Laure Garnier & Célia Oneto-Bensaïd ; Dimanche 14 décembre à 16h : Noël Baroque – Raphaël Feuillâtre (guitare).
Séances jeune public les deux jours (11h & 16h).
Détails et réservations : www.palaisfesch.com
Le Musée proposera également des activités enfants les 20 & 21 décembre : Ateliers créatifs, contes, visites ludiques au Palais Fesch (18 mois à 11 ans). Activités payantes – inscriptions sur le site : www.musee-fesch.com
- Noël dans les quartiers de la Ville
Noël s'invite dans les quartiers de la Ville.
Fête de Noël – Place Jean Casili
Samedi 13 décembre à 14h : Spectacles, animations, stands, photos avec le Père Noël, goûter et surprises. Organisé par Kyrno’s Event avec les associations locales.
Grand Spectacle des Lumières à la Maison de Quartier des Cannes
Jeudi 18 décembre de 16h30 à 22h : Danse, jeux, karaoké, repas de Noël convivial et surprises.
Informations : 04 95 76 86 03
Noël de Pietralba à l'école primaire
Vendredi 19 décembre de 16h30 à 20h : Maquillage, ateliers des lutins, spectacle, tombola et barbecue festif. Un événement organisé par l'association des commerçants de Pietralba en partenariat avec la Ville et animée par Creadom Animation avec notamment le spectacle "L'histoire du père Noël".
Noël au Centre Social Saint-Jean
Mercredi 3 décembre : Journée Pascal Paoli (animations, BD, expo, marionnettes)
Vendredi 12 décembre : Soirée Pulenda (repas & danse)
Mercredi 17 décembre : Spectacle de magie Corse Magie (14h30–16h)
Jeudi 18 et vendredi 19 décembre : Distribution des Paniers solidaires de Noël (40 familles bénéficiaires).
Durant un mois, les Ajacciens pourront profiter d’un programme riche imaginé par la Ville d’Ajaccio et ses partenaires, la Communauté d’Agglomération du Pays Ajacciens (CAPA), l’Office Intercommunal de tourisme (OIT) du Pays ajaccien et la SPL Ametarra.
Tout le programme sur : https://ajaccio.corsica/natali-in-aiacciu-2025/
Le père Noël arrivera au quai d'honneur du port Tino Rossi ce vendredi à 17h30 à l'occasion de l'inauguration du marché de Noël. Crédit photo : Ville d'Ajaccio.