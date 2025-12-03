Natali in Aiacciu 2025 : vendredi, le lancement des festivités

Le Marché de Noël avec près de 60 chalets

"C’est une ville dans la ville en terme d’organisation". Il ouvrira ce vendredi à 10h30. Le marché de Noël proposera deux zones : la zone idée cadeaux sur la place Foch avec 26 chalets dédiés à l’artisanat et à la création et la maison du Père Noël (ouverture tous les jours de 10h à 20h) et la zone gastronomie sur la place Campinchi avec 34 chalets dédiés à la gastronomie (du dimanche au jeudi de 10h à 20h et vendredis et samedis de 10h à 22h), la patinoire (tous les jours de 10h à a 20h) et la scène pour les concerts. La halle gourmande se mettra elle aussi à l’heure du marché de Noël.

Les animations pour les enfants sur le marché de Noël

Les enfants pourront profiter de la patinoire, de la maison du Père Noël, de deux parcours accrobranche, de la boîte à boules, d’une aire de jeux gonflables, de balade à poney, du manège Lutin Park, d’un trampoline.

Temps fort, la Grande parade de Noël le dimanche 14 décembre

A Bella sfilata illuminata. La grande parade de Noël se déroulera le dimanche 14 décembre à partir de 17h30 au départ de la place Abbatucci. Elle défilera sur le cours Napoléon jusqu’à la couronne du Diamant. Le thème de cette édition ? Papillons blancs et lumières d’hiver.

Les soirées musicales du marché chaque vendredi et samedi jusqu'à 22h

La singularité de ce village de Noël, c’est aussi d’être et de rester « le plus festif de France », selon Christophe Mondoloni. En effet, des groupes se produiront en live tous les week-end, vendredi et samedi jusqu’à 22h.

Sam. 29 novembre : Milishake ; Vendredi 5 décembre : Blojob ; Samedi 6 décembre : Sirocko ; Vendredi 12 décembre : Nova ; Samedi 13 décembre : Les Zinzins ; Vendredi 19 décembre : Cactus ; Samedi 20 décembre : Anima ; Vendredi 26 décembre : Coco Pop’s ; Samedi 27 décembre : Soirée City Trail – DJ Panta & Manu Sax et dimanche 28 décembre : Clôture avec Moca.

City Trail Impérial le samedi 27 décembre



Spectacle de Noël

Le lutin farceur : le mystère des jouets disparus dimanche 21 décembre à 16h sur la scène de la Halle du marché place Campinchi.

Les rendez-vous culturels

Rencontres Édition Jeunesse

Vendredi 12 et samedi 13 décembre – Office du Tourisme, salle Jean Schiavo (10h–17h) : Jeux, lectures, ateliers, rencontres avec les auteurs. Entrée libre. Informations : www.ajaccio-tourisme.com

Au Théâtre Empire

Spectacle Aladin – 20 décembre à 16h

Comédie musicale Asha et l’étoile magique – 21 décembre à 14h & 16h

www.empire.corsica

A l’Espace Diamant

Monique et Gaston – 22 décembre à 10h00

Infos et réservation : https://espace-diamant.ajaccio.fr/



Concerts de Noël au Palais Fesch

Deux soirées musicales autour des chants et œuvres de Noël : Samedi 13 décembre à 20h : Song of Hope – Marie-Laure Garnier & Célia Oneto-Bensaïd ; Dimanche 14 décembre à 16h : Noël Baroque – Raphaël Feuillâtre (guitare).

Séances jeune public les deux jours (11h & 16h).

Détails et réservations : www.palaisfesch.com

Le Musée proposera également des activités enfants les 20 & 21 décembre : Ateliers créatifs, contes, visites ludiques au Palais Fesch (18 mois à 11 ans). Activités payantes – inscriptions sur le site : www.musee-fesch.com

Noël dans les quartiers de la Ville

Noël s'invite dans les quartiers de la Ville.

Fête de Noël – Place Jean Casili

Samedi 13 décembre à 14h : Spectacles, animations, stands, photos avec le Père Noël, goûter et surprises. Organisé par Kyrno’s Event avec les associations locales.



Grand Spectacle des Lumières à la Maison de Quartier des Cannes

Jeudi 18 décembre de 16h30 à 22h : Danse, jeux, karaoké, repas de Noël convivial et surprises.

Informations : 04 95 76 86 03



Noël de Pietralba à l'école primaire

Vendredi 19 décembre de 16h30 à 20h : Maquillage, ateliers des lutins, spectacle, tombola et barbecue festif. Un événement organisé par l'association des commerçants de Pietralba en partenariat avec la Ville et animée par Creadom Animation avec notamment le spectacle "L'histoire du père Noël".



Noël au Centre Social Saint-Jean

Mercredi 3 décembre : Journée Pascal Paoli (animations, BD, expo, marionnettes)

Vendredi 12 décembre : Soirée Pulenda (repas & danse)

Mercredi 17 décembre : Spectacle de magie Corse Magie (14h30–16h)

Jeudi 18 et vendredi 19 décembre : Distribution des Paniers solidaires de Noël (40 familles bénéficiaires).



Durant un mois, les Ajacciens pourront profiter d’un programme riche imaginé par la Ville d’Ajaccio et ses partenaires, la Communauté d’Agglomération du Pays Ajacciens (CAPA), l’Office Intercommunal de tourisme (OIT) du Pays ajaccien et la SPL Ametarra.



Tout le programme sur : https://ajaccio.corsica/natali-in-aiacciu-2025/