"Natali in Aiacciu" 2025 : la 15e édition du Marché de Noël se tiendra du 28 novembre au 28 décembre

C'est un moment toujours très attendu. « Natali in Aiacciu » est devenu l’un des grands événements de la ville, attirant des visiteurs bien au delà de la cité impériale. Cette année, les festivités débuteront le 28 novembre et s'étireront jusqu'au 28 décembre. « Un marché de Noël qui dure un mois, c’est assez unique », glisse Christophe Mondolini, adjoint au maire d'Ajaccio en charge des festivités et des animations.



En attendant la réouverture de la place du Diamant, la 15e édition du marché de Noël s’installera dans l’écrin de la ville, sur les places Campinchi et Foch. « Nous gardons le même modèle que l’an passé, avec la patinoire -de 300m2- installée sur la place Campinchi », indique l'élu.



« C’est un modèle qui a évolué. Nous avons 120 exposants qui tournent -ce qui est intéressant pour la clientèle- et 60 chalets en bois. C’est une ville dans la ville en terme d’organisation », poursuit-il. Les producteurs, vignerons seront ainsi bien présents et mis en avant sur le marché, ainsi que les créateurs avec leur vitrine d’hiver.



Mais la singularité de ce village de Noël, c’est aussi d’être et de rester « le plus festif de France », selon Christophe Mondoloni. En effet, des groupes se produiront en live tous les week-end, vendredi et samedi jusqu’à 22h. D’autres animations seront proposées et la ville travaille avec la Fédération des Associations de Commerçants du Centre-ville Ajaccio pour organiser des manifestations durant cette période.