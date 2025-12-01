"Natali in Aiacciu" 2025 : la 15e édition du Marché de Noël se tiendra du 28 novembre au 28 décembre

C'est un moment toujours très attendu. « Natali in Aiacciu » est devenu l’un des grands événements de la ville, attirant des visiteurs bien au delà de la cité impériale. Cette année, les festivités débuteront le 28 novembre et s'étireront jusqu'au 28 décembre. « Un marché de Noël qui dure un mois, c’est assez unique », glisse Christophe Mondolini, adjoint au maire d'Ajaccio en charge des festivités et des animations.
En attendant la réouverture de la place du Diamant, la 15e édition du marché de Noël s’installera dans l’écrin de la ville, sur les places Campinchi et Foch. « Nous gardons le même modèle que l’an passé, avec la patinoire -de 300m2- installée sur la place Campinchi », indique l'élu.
Une ville dans la ville
« C’est un modèle qui a évolué. Nous avons 120 exposants qui tournent -ce qui est intéressant pour la clientèle- et 60 chalets en bois. C’est une ville dans la ville en terme d’organisation », poursuit-il. Les producteurs, vignerons seront ainsi bien présents et mis en avant sur le marché, ainsi que les créateurs avec leur vitrine d’hiver.
Mais la singularité de ce village de Noël, c’est aussi d’être et de rester « le plus festif de France », selon Christophe Mondoloni. En effet, des groupes se produiront en live tous les week-end, vendredi et samedi jusqu’à 22h. D’autres animations seront proposées et la ville travaille avec la Fédération des Associations de Commerçants du Centre-ville Ajaccio pour organiser des manifestations durant cette période.
« On a hâte du grand retour au Diamant l’an prochain »
Deux grands rendez-vous toujours plébiscités feront également leur retour, la grande parade et le City Trail.
La grande parade avec le char du père Noël partira de la place Abbatucci et traversera la ville le dimanche 14 décembre à 17h30. Le City-Trail « l’un des plus importants trail de cCrse en terme de participants » attend pour sa part 1500 coureurs au départ de la place Abbatucci le samedi 27 décembre.
Porté par cet ensemble d'animations, comme chaque année, Natali in Aiacciu promet d'accueillir des visiteurs venus de bien plus loin que la cité impériale. De quoi créer une dynamique pour l’hôtellerie, la restauration et le centre-ville.
À noter que c’est la dernière année que le marché de Noël prend cette configuration. En 2026, changement de lieu. « On a hâte du grand retour au Diamant l’an prochain », sourit Christophe Mondoloni.
