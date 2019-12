Natale di tristezza : Stella Simeoni si n'hè andata

Aujourd'hui c'est toute une région qui pleure cette jeune fille disparue à l'heure où la Corse se préparait à célébrer la Nativité.

Mais pour beaucoup de ses proches et de ses amis, qui n'admettent pas le destin funeste que lui a réservé sa trop jeune existence, ce mois de Décembre 2019 restera à jamais gravé comme celui qui a emporté injustement une belle et jeune fille de chez nous.

Disparaître à 22 ans, c'est juste terrible. Insupportable. Inadmissible.

La douleur des siens est incommensurable. Celle de ses parents et amis l'est tout autant.

Elle s'écrit sur les réseaux sociaux où tous rendent un unanime hommage à celle qui est partie trop tôt. Mais elle se matérialise aussi par les centaines de visites qui se sont succédé en ce jour de Noël à l'église Saint Théophile où la dépouille mortelle de Stella est déposée.



Ses obsèques seront célébrées ce jeudi 26 décembre à partir de 15 heures à l'église de l'Annonciation.





Stella était la fille de Marceau Simeoni, unanimement connu et estimé pour son passé de sportif de l'US Corte et de l'AS Antisanti, par ses partenaires bridgeurs ou bien encore par ses amis et adversaires politiques.

La rédaction de Corse Net Infos présente l'expression de ses sincères condoléances à Marceau, son père, à Marie-Hélène sa mère, à Jean-François et Antoine ses frères, à tous ses parents et amis ainsi qu'à tous ceux que ce deuil cruel affligent.

Riposà in santa pace, Stella