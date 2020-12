Natale di bellezza : Célia Floret, Reine de cœur Corse 2020, défendra les couleurs de l'île à Montpellier

En lice pour la finale nationale du concours de beauté Reine de cœur, Célia Floret représentera la Corse le 6 février 2021 à Montpellier.Le Comité Reines de Cœur met en avant à la fois les atouts physiques et les valeurs morales d’une jeune femme mais aussi et surtout ses qualités de Cœur. Les Reines ont chacune un vrai projet concernant une action caritative. Le Comité Reines de Cœur soutient officiellement l’association Cosmetic Executive Women (CEW), qui réalise des soins esthétiques gratuits en milieu hospitalier et l'association Rêves de Gosse, qui réalise les rêves des enfants très gravement malades.- J’ai 18 ans et je suis originaire de Bastia, ville où j’ai toujours vécu. Je suis étudiante en Bac professionnel Accompagnement, Soins et Services à la Personne (ASSP).- Je suis passionnée de danse, activité que je pratique depuis mes 9 ans avec une préférence pour la danse Jazz. J’adore également la musique. D’ailleurs je joue du piano et je pratique le chant.- Les concours de beauté m’ont toujours plu, j’ai déjà fait un premier concours en 2018 en participant à l’élection Miss Corse 15-17 ans. J’ai retenté l’expérience avec l’élection Reine de Cœur qui permet de porter un projet caritatif.- Au départ c’est le comité qui m’a contacté pour participer au concours et j’ai tout de suite été attirée par le côté caritatif porté par le comité. Cela va de pair avec mes études et mes convictions.- J’avais un premier projet qui consistait à tricoter des écharpes pour les enfants défavorisés avec l’aide des résidents d’EHPAD mais malheureusement le confinement et la Covid-19 sont passés par là. Cependant j’ai continué à tricoter chez moi et j’enverrai les écharpes en janvier 2021. Pour l’élection nationale Reine de cœur il faut monter un projet avec une association. Celui monté pour l’occasion consiste à récolter des vêtements pour les enfants défavorisés en partenariat avec le Secours populaire. Beaucoup de gens m’ont déjà donné.- Oui, j’ai déjà organisé une récolte de jouets pour les distribuer au secours catholique pour les fêtes de Noël. J’ai également déposé des vêtements pour les adultes en difficulté à l’association "Roue de secours" à Moriani.- La grande soirée de l’élection se déroulera le 6 février 2021 à Montpellier. Une semaine entière de préparation est organisée avec toutes les autres Reines de cœur du 30 janvier au 6 février, toujours à Montpellier. Je suis un peu stressée mais ça va très bien se passer. J’espère pouvoir porter le plus loin possible les couleurs de mon île.----Pour soutenir Célia, il est possible de voter en ligne une fois toutes les 24 heures jusqu’au 3 février à 20 heures en se rendant sur la page officielle du concours.